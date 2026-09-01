ВГИКу — 107 лет: кто из великих советских актёров и режиссёров учился в главном киноинституте страны?

История ВГИКа началась 1 сентября 1919 года, когда в Москве открылась Государственная киношкола. Её первым руководителем стал актёр и режиссёр Владимир Гардин. Вскоре здесь появилась экспериментальная мастерская Льва Кулешова, а в конце 1920-х годов начал преподавать Сергей Эйзенштейн. Именно он позднее разработал во ВГИКе систематический курс и первую в мире программу по основам кинорежиссуры. В 1944 году Сергей Герасимов и Тамара Макарова открыли объединённую актёрско-режиссёрскую мастерскую, из которой вышли десятки звёзд советского экрана. За годы преподавания супруги подготовили 106 актёров и 108 режиссёров. Life.ru рассказывает, кто из легендарных советских артистов и постановщиков когда-то сидел в аудиториях главного киновуза страны, сдавал этюды и снимал здесь свои первые работы.

Сергей Бондарчук: путь выпускника ВГИКа от первых ролей до оскароносной эпопеи «Война и мир». Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Василий Егоров

Война отложила мечту Сергея Бондарчука о профессиональном актёрском образовании. После демобилизации он поступил во ВГИК и попал в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Институт Бондарчук окончил в 1948 году в 28 лет, а одним из его первых больших появлений на экране стала «Молодая гвардия», где он сыграл Валько. Позднее Бондарчук прославился не только как актёр, но и как режиссёр. Его дебютная «Судьба человека» стала классикой военного кино, а четырёхсерийная эпопея «Война и мир» получила премию «Оскар».

Впоследствии Бондарчук вернулся во ВГИК уже в качестве преподавателя и руководителя мастерской. В картине Бондарчука «Они сражались за Родину» встретилась целая плеяда выпускников ВГИКа: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, сам режиссёр и Николай Губенко. Ранее Life.ru рассказывал, как сирота войны Николай Губенко стал знаменитым актёром, режиссёром «Подранков» и последним министром культуры СССР.

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов — две звезды одного курса

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов: две звезды одного курса ВГИКа и 13 лет совместной жизни. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров, Николай Малышев

Среди учеников Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой оказались Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. В вышедшей в 1948 году «Молодой гвардии» Сергея Герасимова молодые студенты получили знаменитые роли: Мордюкова сыграла Ульяну Громову, а Тихонов — Владимира Осьмухина. На момент выхода картины актрисе было 22 года, а Вячеславу — 20. Именно этот фильм открыл обоим дорогу в большое кино.

Позднее Мордюкова собрала целую коллекцию сильных и узнаваемых героинь — от Стеши в «Чужой родне» до управдома Варвары Сергеевны в «Бриллиантовой руке» и Антонины в «Родне». Тихонов же стал князем Андреем в «Войне и мире», учителем Мельниковым в «Доживём до понедельника» и самым известным советским разведчиком — Штирлицем в «Семнадцати мгновениях весны». Но ВГИК подарил им не только профессию. Во время работы над «Молодой гвардией» между молодыми актёрами начался роман, а вскоре Мордюкова и Тихонов поженились. Их брак продлился около 13 лет.

Николай Рыбников и Алла Ларионова — любовь, начавшаяся во ВГИКе

Николай Рыбников и Алла Ларионова познакомились на экзаменах во ВГИК и прожили вместе много лет. Фото © РИА Новости / Михаил Трахман, © ТАСС / Борис Виленкин, Георгий Тер-Ованесов

Ещё одна известная пара советского кино познакомилась на вступительных экзаменах во ВГИК. Николай Рыбников и Алла Ларионова учились в актёрско-режиссёрской мастерской Герасимова и Макаровой и окончили институт в 1953 году. Им было по 22 года. Рыбников прославился ролями обаятельных рабочих парней в фильмах «Весна на Заречной улице», «Высота» и «Девчата». Ларионову зрители запомнили по картинам «Садко», «Анна на шее» и «Двенадцатая ночь». Николай много лет был влюблён в однокурсницу, однако добиться взаимности смог не сразу. В 1957 году они поженились и прожили вместе до смерти актёра.

Людмила Гурченко — стала звездой ещё до получения диплома

Людмила Гурченко во ВГИКе: студенческие годы и путь к главной роли в «Карнавальной ночи». Фото © «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков

Людмила Гурченко приехала поступать во ВГИК из Харькова в 17 лет. И затем попала в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Она умела петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и превращать практически любой номер в маленький спектакль. В 1956 году, ещё будучи 21-летней студенткой, Гурченко получила роль Леночки Крыловой в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова. После песни «Пять минут» о ней узнала вся страна. Диплом ВГИКа актриса получила в 1958 году, однако лёгкий музыкальный образ надолго определил отношение режиссёров к молодой звезде. Лишь спустя годы Гурченко смогла доказать, что одинаково убедительна и в комедии, и в драме. Актриса была любимейшей артисткой у народа, но после её смерти завязались страсти по разделу наследства, о чём недавно рассказывал Life.ru.

Леонид Куравлёв — студент, которого открыл Василий Шукшин

Леонид Куравлёв поступил во ВГИК со второй попытки, а дорогу в большое кино ему открыл Шукшин. Фото © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Во ВГИК Леонид Куравлёв поступил только со второй попытки в 1955 году, в 19 лет. Будущая звезда «Афони», «Ивана Васильевича» и «Золотого телёнка» училась на актёрском факультете у Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Судьбоносной для Куравлёва стала встреча с другим студентом ВГИКа — Василием Шукшиным. Он пригласил начинающего актёра в свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают», а затем доверил ему главную роль в фильме «Живёт такой парень». Куравлёв был настолько благодарен режиссёру, открывшему ему дорогу в большое кино, что назвал сына Василием.

Эльдар Рязанов — прославился комедиями, хотя отказывался их снимать

Выпускник ВГИКа Эльдар Рязанов прославился комедиями, от которых в начале карьеры отказывался. Фото © ТАСС / Александр Куров

Эльдар Рязанов окончил режиссёрский факультет ВГИКа с отличием в 1950 году в 23 года. Он учился в мастерской Григория Козинцева, а его дипломной работой стала документальная картина «Они учатся в Москве», снятая вместе с Зоей Фоминой. После института Рязанов несколько лет работал в документальном кино. Когда Иван Пырьев предложил ему поставить музыкальную комедию «Карнавальная ночь», молодой режиссёр сначала отказывался, потому что хотел заниматься серьёзными картинами.

Однако именно комедии принесли ему всенародную любовь. «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих» превратили выпускника ВГИКа в одного из главных режиссёров страны. Картины Рязанова поклонники пересматривают уже несколько десятилетий, однако замечают в них далеко не всё. Недавно Life.ru нашёл семь киноляпов в «Служебном романе»: исчезающий лак, перемещающиеся очки и внезапно меняющийся зонтик.

Леонид Гайдай — едва не лишился места из-за актёрской шутки

Во ВГИКе Леонид Гайдай нашёл свой комедийный стиль и встретил будущую жену Нину Гребешкову. Фото © ТАСС / Николай Малышев

26-летний фронтовик и актёр Иркутского драматического театра Леонид Гайдай поступил на режиссёрский факультет ВГИКа в 1949 году. Он учился в мастерской Григория Александрова и окончил институт в 1955-м. Уже в студенческие годы Гайдай обладал тем самым чувством комедии, которое позднее подарило зрителям Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого.

С годами появилась история о том, как во время занятия, когда учащимся предложили сыграть короткий этюд, Гайдай после каждого задания повторял одно и то же: открывал дверь, заглядывал в аудиторию и спрашивал, не здесь ли продают водку. Шутка рассмешила однокурсников, а по одной из версий руководство даже поставило вопрос об отчислении студента. В итоге Гайдай продолжил учёбу. Во ВГИКе режиссёр познакомился и с будущей женой — актрисой Ниной Гребешковой. Вместе они прожили около 40 лет.

Андрей Тарковский и Василий Шукшин — два гения из одной мастерской

Андрей Тарковский и Василий Шукшин учились в одной мастерской ВГИКа, но создавали разное кино. Фото © ТАСС / Mary Evans Picture Library, Анатолий Ковтун

В 1954 году в мастерскую Михаила Ромма поступили Андрей Тарковский и Василий Шукшин. Одному было 22, а второму уже 25. В кино они пришли совершенно разными дорогами. Тарковский успел поучиться в Институте востоковедения и поработать в геологической экспедиции, а Шукшин до ВГИКа был слесарем, служил на флоте, преподавал русский язык и руководил сельской школой.

Их дипломные картины уже показывали, насколько разным будет их кино. Андрей Тарковский снял лирическую короткометражку «Каток и скрипка», а Шукшин — деревенскую историю «Из Лебяжьего сообщают», в которой сам выступил режиссёром, сценаристом и актёром. Позднее один создаст «Андрея Рублёва», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкера», а другой — «Живёт такой парень», «Печки-лавочки» и «Калину красную».

Кира Муратова — ученица Герасимова, снимавшая кино не по правилам

Фильмы выпускницы ВГИКа Киры Муратовой запрещали и сокращали, но она не изменила своему стилю. Фото © РИА Новости / Ройзман

До поступления во ВГИК Кира Муратова училась на филологическом факультете МГУ, однако вскоре поняла, что хочет связать жизнь с кинематографом. В 1959 году, в 25 лет, она окончила режиссёрскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Уже на четвёртом курсе Муратова вместе с будущим мужем Александром Муратовым сняла короткометражный фильм «Весенний дождь». Впоследствии её картины «Короткие встречи», «Долгие проводы» и «Астенический синдром» сделали режиссёра одним из самых самобытных авторов советского кино. Её фильмы запрещали, сокращали и отправляли «на полку», но Муратова так и не научилась снимать по чужим правилам. Кстати, недавно Life.ru писал о 5 запрещённых фильмах в СССР.

Лариса Шепитько и Элем Климов — любовь и трагедия двух режиссёров

Лариса Шепитько и Элем Климов познакомились во ВГИКе и стали яркой режиссёрской парой СССР. Фото © ТАСС / Евгений Кассин, Анатолий Морковкин

Лариса Шепитько поступила во ВГИК в 1955 году, когда ей было всего 17 лет. Она училась у Александра Довженко, а после его смерти — у Михаила Чиаурели. Дипломный фильм Шепитько «Зной», снятый в тяжёлых условиях в Киргизии, получил награды на советских и международных фестивалях.

В работе над картиной Шепитько помогал Элем Климов — студент мастерской Ефима Дзигана. В частности, он участвовал в работе над монтажом фильма. Вскоре они поженились. Сам Климов окончил ВГИК с красным дипломом в 1964 году, представив как дипломную работу комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Позднее Шепитько сняла «Крылья» и «Восхождение», а Климов — «Агонию» и «Иди и смотри». В 1979 году Лариса Шепитько погибла в автокатастрофе, не успев закончить фильм по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Работу завершил Климов, посвятив картину памяти жены.

Список великих выпускников ВГИКа не заканчивается этими именами. Здесь учились выдающиеся мастера отечественного кинематографа. Сегодня выпускники института работают более чем в 90 странах мира. За 107 лет в университете поменялось многое, но сохранился главный вгиковский принцип: будущего режиссёра или актёра невозможно подготовить только по учебнику. Возможно, именно поэтому история ВГИКа — это не просто история института, а вся история отечественного кино. А насколько хорошо вы помните фильмы, созданные выпускниками легендарного киновуза? Life.ru убрал из кадров картин Георгия Данелии всех актёров и оставил только локации и предметы: попробуйте узнать их без Леонова, Кикабидзе и других знакомых лиц!