Даже Рязанов не уследил: 7 киноляпов в «Служебном романе», которые проглядели миллионы

«Служебный роман» вышел на экраны в 1977 году и только за первый год собрал в кинотеатрах более 58 миллионов зрителей. Основой картины стала пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы», написанная ещё в 1971-м. Благодаря театральным постановкам авторы успели отточить сюжет и диалоги, однако от небольших монтажных промахов не застрахован даже всенародно любимый фильм. Life.ru рассказывает, где искать семь киноляпов в «Служебном романе».

Очки Калугиной меняют положение сами собой

Фильм «Служебный роман»: Почему очки Людмилы Калугиной меняют положение во время разговора с Новосельцевым? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

Первый киноляп можно разглядеть во время разговора Людмилы Прокофьевны с Новосельцевым. При смене планов очки начальницы оказываются в разных положениях, хотя героиня не поправляет их и практически не двигает руками. Вероятнее всего, диалог снимали несколькими дублями, а перед каждым новым кадром Алиса Фрейндлих надевала очки немного иначе. При обычном просмотре заметить перемещение почти невозможно: всё внимание зрителя приковано к напряжённой беседе героев.

У Рыжовой появляется другой зонтик

7 киноляпов в легендарном фильме «Служебный роман»: как зонт Ольги Рыжовой неожиданно изменился между кадрами в фильме? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

Необычное превращение происходит с зонтиком Ольги Рыжовой, когда она идёт под дождём. Сначала в конце ручки его видимая деталь выглядит короткой и широкой, но уже в следующем кадре становится длинной и заострённой. За несколько секунд героиня Светланы Немоляевой вряд ли могла незаметно заменить аксессуар, поэтому объяснение следует искать за кадром. Скорее всего, эпизод снимали в разные дни или использовали два похожих реквизитных зонта, различия между которыми обнаружились только после монтажа.

Очки Новосельцева возвращаются на лицо после драки

Куда исчезают и как возвращаются очки Новосельцева во время драки с Самохваловым в «Служебный роман»? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

Ещё одна нестыковка с очками появляется во время выяснения отношений Новосельцева и Самохвалова. После удара герой Андрея Мягкова снимает их, однако в следующем кадре, когда Самохвалов хватает обидчика за одежду, очки вновь оказываются на лице Новосельцева. Надеть их незаметно он не успел бы: действие продолжается без временной паузы. Судя по всему, для монтажа использовали фрагменты разных дублей, в одном из которых актёр снял очки раньше, чем в другом.

Пиджак Калугиной расстёгивается за секунду

Как пиджак Людмилы Калугиной самостоятельно расстегнулся в сцене со статуэткой коня? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

В сцене со знаменитой тяжёлой статуэткой коня Новосельцев не удерживает равновесие и падает. Людмила Прокофьевна торопится к нему на помощь, и в этот момент её пиджак застёгнут. После смены кадра одежда уже распахнута, хотя героиня не прикасается к пуговицам. Незначительная деталь выдаёт склейку нескольких дублей: вероятно, перед продолжением съёмок костюм Алисы Фрейндлих просто не успели привести в прежний вид.

Узор на галстуке Самохвалова «гуляет» по ткани

7 киноляпов в легендарном фильме «Служебный роман»: Почему узор на галстуке Самохвалова перемещается от кадра к кадру? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

Присмотреться стоит и к галстуку Самохвалова во время его встречи со старыми знакомыми в начале фильма. От кадра к кадру узор относительно узла располагается по-разному, будто галстук успели развязать и завязать заново прямо посреди разговора. Вероятно, сцена потребовала нескольких дублей, между которыми Олег Басилашвили поправлял костюм. В итоге на монтаже соединили фрагменты, снятые в разное время, а положение рисунка никто не счёл достаточно важной деталью.

С ногтей Верочки бесследно исчезает красный лак

Куда исчез красный лак с ногтей секретарши Верочки в фильме «Служебный роман»? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

Один из самых заметных киноляпов связан с Верочкой. Когда Людмила Прокофьевна просит секретаршу преподать ей урок женственности, на ногтях героини Лии Ахеджаковой хорошо виден ярко-красный лак. Но вскоре женщины переходят в актовый зал — и маникюра у Верочки уже нет. По сюжету между эпизодами проходит совсем немного времени, поэтому смыть лак она бы просто не успела. По всей видимости, сцены снимались в разные дни, а о маникюре актрисы на площадке забыли.

Из квартиры Калугиной пропадает тюль

Как из квартиры Людмилы Калугиной бесследно пропали лёгкие занавески? Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

Последняя нестыковка спряталась в квартире Людмилы Прокофьевны. Пока героиня готовится к свиданию, за плотными шторами отчётливо видны лёгкие занавески. Однако, когда Калугина выходит на балкон, они внезапно исчезают — в кадре остаются лишь шторы. Скорее всего, внутреннюю часть квартиры и балкон снимали на разных площадках или декорацию успели изменить между дублями.

Разумеется, ни исчезнувший маникюр, ни непослушные очки не делают «Служебный роман» хуже. Напротив, подобные мелочи напоминают, какой сложной была работа над картиной. А вы замечали эти киноляпы, которые заметили журналисты URA.ru? Или во время просмотра обращали внимание только на Калугину и Новосельцева? Проверить, насколько хорошо вы помните фильмы Эльдара Рязанова, можно в тесте Life.ru.