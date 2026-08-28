«Бумер» может вернуться на экраны: Режиссёр Буслов задумал фильм о начале легендарной истории

Пётр Буслов задумал приквел криминальной драмы «Бумер», ставшей одним из главных российских кинохитов начала 2000-х. Рабочее название будущей картины — «Бумер. Начало», рассказал режиссёр в интервью газете «Ведомости».

Подробности проекта постановщик пока не раскрывает. Неизвестно и то, на каких событиях будет строиться история, которая должна предшествовать сюжету оригинального фильма.

Параллельно Буслов готовит полнометражную криминальную картину «Банда». Действие развернётся в 1995 году, а история, по словам режиссёра, будет посвящена тому, что происходит с порядочными людьми в беспорядочное время.

Продюсером ленты выступит Сергей Сельянов, работавший с Бусловым над «Бумером». Сейчас для фильма проводят актёрские пробы, исполнитель главной роли уже утверждён, однако его имя пока не называют.

Интерес к судьбе героев криминальных историй спустя годы режиссёр также обыграл в новом сериале «ОПГ» — «Общественно полезная группировка». Буслов не только снял его, но и впервые сыграл главную роль.

«Бумер» (2003) — культовая российская криминальная драма Петра Буслова, ставшая знаковой для поколения 2000-х. По сюжету четверо друзей (Костя «Кот», Димон «Ошпаренный», Лёха «Килла» и Петя «Рама») после конфликта с бандитами угоняют чёрный BMW 750 и пускаются в бега, скрываясь от преследователей по провинциальной России. Фильм сочетает жанр роуд-муви, криминальной драмы и трагедии, точно передавая атмосферу эпохи, социальную неустроенность и психологию «лихих» лет. Картина прославилась саундтреком (особенно песней Сергея Шнурова «Никого не жалко»), натуралистичной актёрской игрой (Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко) и мгновенно разошлась на цитаты, став одним из главных манифестов нового российского кино.

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