Диван победил большой экран: Месяц стриминга стал дешевле одного среднего билета в кино

Месячная подписка на российский онлайн-кинотеатр в среднем обходится в 300–400 рублей, тогда как средняя цена одного билета в обычный кинотеатр по итогам 2025 года приблизилась к 427 рублям. Такое соотношение приводится в исследовании к Московской международной неделе кино «Экран без границ: кино и зритель в СНГ», которое оказалось в распоряжении Life.ru.

Авторы исследования называют цену одним из факторов, из-за которых часть аудитории предпочитает домашний просмотр. За стоимость, сопоставимую с одним походом в кино или даже ниже неё, пользователь получает доступ к библиотеке фильмов и сериалов на целый месяц.

Есть и второй фактор — скорость появления новинок дома. По оценке экспертов исследования, зритель зачастую рассчитывает увидеть кинопремьеру в библиотеке стриминга уже через четыре-шесть недель после проката. Добавляется и возможность смотреть контент в любое время, ставить его на паузу и выбирать между большим количеством проектов.

Результат заметен по аудитории сервисов. В 2025 году число пользователей российских онлайн-кинотеатров выросло почти на 30% и превысило 75 миллионов человек. Число платных подписок увеличилось ещё быстрее — на 33,3%, до 54 миллионов. Эти данные TelecomDaily отдельно подтверждаются отраслевой статистикой.

Сам рынок также продолжает расти. По разным оценкам, в 2025 году его объём составил примерно 180–205 млрд рублей. Лидером по числу подписчиков к июню 2026 года оставался «Кинопоиск» с долей 26,9%, следом шли Okko — 18,7%, «Иви» — 16,8%, Wink — 13,3% и KION — 11,4%.

При этом проблема кинотеатров заключается не только в цене. В 2025 году российская касса выросла до 50,7 млрд рублей, однако количество проданных билетов сократилось со 127,3 млн до 118,6 млн. Авторы исследования связывают рост сборов прежде всего с повышением средней стоимости похода в кино.

Конкуренция за свободное время становится ещё жёстче: кинотеатры и стриминги борются не только друг с другом, но и с YouTube, короткими видео, видеоиграми, концертами и другими развлечениями. По мнению опрошенных экспертов, большой экран способен вернуть часть ушедшей аудитории, но для этого зрителю нужен контент, ради которого он действительно готов выйти из дома.

Полную программу Московской международной недели кино 2026, расписание мероприятий и список звёзд Life.ru собрал в отдельном материале.