День российского кино 2026: 15 неочевидных фильмов, которые должен увидеть каждый Оглавление «Страна глухих», 1998 «Изображая жертву», 2006 «Питер FM», 2006 «Русалка», 2007 «Чёрная молния», 2009 «Как я провёл этим летом», 2010 «Шапито-шоу», 2012 «Как меня зовут», 2014 «Аритмия», 2017 «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», 2017 «Карп отмороженный», 2017 «Человек из Подольска», 2020 «Капитан Волкогонов бежал», 2021 «Каникулы», 2024 «Здесь был Юра», 2026 27 августа кино в России отмечает праздник, а зрители пересматривают одни и те же три комедии про Новый год. А ведь в истории отечественного кинематографа сокровищ куда больше! Life.ru собрал 15 неочевидных фильмов, которые обязан увидеть каждый киноман. 27 августа, 13:04 День российского кино 2026: список фильмов, которые стоит посмотреть. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

27 августа российское кино отмечает профессиональный праздник, и привычка сводить его к паре новогодних комедий давно устарела. За последние три десятилетия отечественный кинематограф снял депрессивные девяностые, бандитский Петербург, абсурдные притчи и трогательные истории про людей на обочине жизни. Мы собрали пятнадцать картин, которые редко попадают в топы, но заслуживают внимания куда больше многих раскрученных блокбастеров. Устраивайтесь поудобнее: киновечер обещает быть долгим.

«Страна глухих», 1998

«Страна глухих»: драма о дружбе и разборках 90-х. Фото © Кадр из фильма, режиссёр Валерий Тодоровский, сценаристы Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Рената Литвинова.

Режиссёр: Валерий Тодоровский

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

В основе картины лежит повесть Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать». Рита влюблена в парня-игромана, который проигрывает крупную сумму и бесследно пропадает, оставив девушку один на один с разгневанным кредитором. Спасает Риту глухая танцовщица Яя — она мечтает уехать в страну, где живут только глухие люди. Постепенно подруги оказываются втянуты в бандитские разборки 90-х, а фильм балансирует между жестокой комедией и щемящей драмой о поиске своего места. В фильме много знаменитых актёров: Максим Суханов, Чулпан Хаматова, Александр Яцко, Ярослав Бойко.

«Изображая жертву», 2006

«Изображая жертву»: абсурдная комедия Серебренникова. Фото © Кадр из фильма, режиссёр Кирилл Серебренников, сценаристы Олег Пресняков, Владимир Пресняков

Режиссёр: Кирилл Серебренников

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

После университета обычный парень Валя находит себе специфическую подработку: устраивается в милицию профессиональной жертвой. Задача проста и жутковата одновременно — прибывать на место преступления и помогать следователям воссоздавать картину произошедшего. Формальные расследования превращаются в фарс, а колорита добавляют сами преступники. Кстати, о советской ностальгии: Life.ru недавно собрал тест про фильмы СССР, спрятанные за одними десертами, — это тоже повод проверить память.

«Питер FM», 2006

«Питер FM»: главный петербургский фильм о любви. Фото © Кадр из фильма «Питер FM», режиссёр Оксана Бычкова, сценаристы Оксана Бычкова, Нана Гринштейн.

Режиссёр: Оксана Бычкова

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

На Невском проспекте диджей Маша знакомится с обаятельным парнем Лёшей, и прогулка по улицам Петербурга превращается в долгий разговор двух едва знакомых людей. К парочке присоединяется молчаливый друг Лёши по имени Петя, и внезапно оказывается, что именно циничный Пётр нравится Маше куда больше, чем открытый Алексей. Один из главных российских фильмов про любовь снят почти документально: минимум декораций, максимум живых эмоций и узнаваемых петербургских дворов. Кстати, в апреле 2026 года фильму исполнилось 20 лет, и мы рассказывали, как сложилась судьба актёров за это время.

«Русалка», 2007

«Русалка»: чувственная мелодрама Анны Меликян. Фото © Кадр из фильма «Русалка», режиссер/сценарист Анна Меликян

Режиссёр: Анна Меликян

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Молчаливая Алиса с детства обладает уникальным даром: она умеет исполнять собственные, порой самые жуткие желания. Незадолго до восемнадцатилетия девушка переезжает из курортного городка в Москву, и столичная жизнь оказывается куда более странной, чем она представляла. Однажды Алиса спасает чуть не утонувшего Сашу и мгновенно влюбляется, вот только он уже состоит в отношениях со взрослой женщиной. Чувственная мелодрама — о столкновении провинциальной мечты со столичной реальностью нулевых.

«Чёрная молния», 2009

«Чёрная молния»: добрый супергеройский блокбастер нулевых. Фото © Кадр из фильма «Чёрная молния», режиссёры Александр Войтинский, Дмитрий Киселёв, сценаристы Дмитрий Алейников, Александр Талал.

Режиссёры: Александр Войтинский, Дмитрий Киселёв

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.4

Двадцатилетний москвич Дима узнаёт, что старенький автомобиль, доставшийся ему от отца, умеет летать, и поначалу использует находку в корыстных целях. Постепенно случайный супергерой поневоле встаёт на защиту родной столицы от настоящих преступников. Фильм подкупает не спецэффектами, а трогательной наивностью: перед нами добрая история про летающую «Волгу» и веру в то, что обычный человек способен на подвиг. Сегодня картина смотрится как милый привет из наивной России конца 00-х.

«Как я провёл этим летом», 2010

«Как я провёл этим летом»: тревожная драма о полярниках. Фото © Кадр из фильма «Как я провёл этим летом», режиссер/сценарист Алексей Попогребский

Режиссёр: Алексей Попогребский

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

На острове в Северном Ледовитом океане живут и работают начальник полярной станции Сергей и молодой стажёр Павел. Вахта подходит к концу, и Сергей с нетерпением ждёт возвращения к семье, которую очень давно не видел. В отсутствие начальника Павел получает с Большой земли тяжёлое известие и не решается рассказать о нём Сергею, надеясь, что всё как-нибудь само разрешится позже. Тревожная, почти хичкоковская драма держит зрителя в напряжении без единого выстрела или погони.

«Шапито-шоу», 2012

«Шапито-шоу»: абсурдная музыкальная дилогия Сергея Лобана. Фото © Кадр из фильма «Шапито-шоу», режиссёр Сергей Лобан, сценарист Марина Потапова

Режиссёр: Сергей Лобан

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Дилогия Сергея Лобана состоит из четырёх новелл, которые развиваются параллельно в курортном крымском городке и постепенно переплетаются друг с другом. Парень под псевдонимом Киберстранник знакомится в интернете с девушкой, слабослышащий подросток ссорится с друзьями, а музыкант пытается наладить отношения с сыном. Продюсер тем временем находит двойника Виктора Цоя. Раз уж речь про кинолегенд: о последнем дне рок-легенды мы вспоминали накануне годовщины его смерти.

«Как меня зовут», 2014

«Как меня зовут»: первая роль Александры Бортич. Фото © Кадр из фильма «Как меня зовут», режиссёр Нигина Сайфуллаева, сценаристы Любовь Мульменко, Нигина Сайфуллаева

Режиссёр: Нигина Сайфуллаева

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1

Семнадцатилетняя москвичка Оля отправляется на море, чтобы впервые встретиться со своим биологическим отцом, и берёт в поездку подругу Сашу для моральной поддержки. Прямо перед долгожданной встречей девушка не справляется с нервами и уговаривает подругу притвориться дочерью вместо неё самой. Невинный розыгрыш быстро выходит из-под контроля. Первая крупная роль Александры Бортич запомнилась зрителям искренностью и той самой подростковой растерянностью, которую редко удаётся сыграть правдоподобно.

«Аритмия», 2017

«Аритмия»: драма о супругах на грани развода. Фото © Кадр из фильма «Аритмия», режиссёр Борис Хлебников, сценаристы Наталия Мещанинова, Борис Хлебников

Режиссёр: Борис Хлебников

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Врач скорой помощи Олег (Александр Яценко) заливает рабочий стресс алкоголем, а его жена Катя (Ирина Горбачёва), работающая в приёмном отделении больницы, день за днём чувствует, как отдаляется от мужа. В итоге Катя решается на развод, но Олег не готов сдаваться без боя и пытается сохранить и брак, и работу одновременно. Новый начальник тем временем совсем не одобряет искреннюю заботу врача о пациентах. Драма о супругах на грани — редкий пример честного разговора про выгорание и любовь без капли фальши.

«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», 2017

«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»: роуд-муви с Серебряковым. Фото © Кадр из фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», режиссёр Александр Хант, сценарист Алексей Бородачёв

Режиссёр: Александр Хант

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

27-й Витька по прозвищу Чеснок мечтает уйти от жены и сына, чтобы жить с молодой любовницей, но банк не одобряет ему кредит на отдельную квартиру. Неожиданная жилплощадь появляется вместе с отцом Витьки — уголовником по кличке Штырь, который когда-то избивал мать героя и бросил семью, а теперь парализован и не может говорить. Находчивый Чеснок решает сбагрить родителя в дом инвалидов и занять квартиру. Душевное и цинично смешное роуд-муви держится на блестящем актёрском дуэте с Серебряковым.

«Карп отмороженный», 2017

«Карп отмороженный»: драмеди с Неёловой и Фрейндлих. Фото © кадр из фильма «Карп отмороженный», режиссёр Владимир Котт, сценаристы Андрей Таратухин, Дмитрий Ланчихин.

Режиссёр: Владимир Котт

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Вышедшая на пенсию учительница Елена Михайловна узнаёт, что тяжело больна, и понимает: жизнь может оборваться в любой момент без предупреждения. Не желая нагружать сына лишними хлопотами, пожилая героиня решает самостоятельно организовать собственные похороны — со всей дотошностью и неожиданным чувством юмора. Главные роли сыграли Алиса Фрейндлих и Марина Неёлова. Кстати, тем, кто соскучился по советской комедийной классике, стоит заглянуть в тест Life.ru про цитаты сценариста Якова Костюковского — там тоже хватает крылатых фраз.

«Человек из Подольска», 2020

«Человек из Подольска»: сюрреалистичное драмеди о допросе. Фото © Кадр из фильма «Человек из Подольска», режиссёр Семён Серзин, сценаристы Юлия Лукшина, Дмитрий Данилов.

Режиссёр: Семён Серзин

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1

Николай Фролов — ничем не примечательный сотрудник небольшой подмосковной газеты, который давно мечтает уехать за границу, но пока прочно застрял в родном Подольске. Однажды героя без объяснения причин задерживает полиция, и отпускать гражданина Фролова, судя по всему, никто не собирается. Во время долгого допроса Николай понимает, что происходящее вокруг куда более странное, чем обычное превышение полномочий. Сюрреалистичное драмеди превращает будничный участок в декорации театра абсурда.

«Капитан Волкогонов бежал», 2021

«Капитан Волкогонов бежал»: триллер об альтернативном Ленинграде. Фото © Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал», режиссеры/сценаристы Наташа Меркулова, Алексей Чупов.

Режиссёры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Капитан Фёдор Волкогонов, которого играет Юра Борисов, работает в правоохранительных органах и пользуется доверием начальства ровно до тех пор, пока его непосредственный босс неожиданно не сводит счёты с жизнью. Новое руководство тут же открывает охоту на неугодных сотрудников, и Волкогонов вынужденно пускается в бега по альтернативному Ленинграду 1938 года. Если вас увлекают такие путешествия во времени, проверьте память в тесте Life.ru про культовую «Матрицу» — придётся вспомнить мельчайшие детали.

«Каникулы», 2024

«Каникулы»: тёплая история о фестивале в Сочи. Фото © Кадр из фильма «Каникулы», режиссёр Анна Кузнецова, сценаристы Анна Кузнецова, Екатерина Задохина.

Режиссёр: Анна Кузнецова

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Молодая учительница Таня отправляется на театральный фестиваль в Сочи вместе со школьным кружком, а присматривать за порядком в поездке назначают строгую завучиху Марию Генриховну. На фестивале подростки сталкиваются со взрослыми переживаниями, организаторы изводят участников абсурдными требованиями, а Таня понимает: показная суровость напарницы — это просто защитная маска. Проникновенная и тёплая история о взрослении обходится без надрыва, зато оставляет ощущение чего-то доброго и светлого.

«Здесь был Юра», 2026

«Здесь был Юра»: добрая комедия с Хабенским. Фото © Кадр из фильма «Здесь был Юра», режиссёр Сергей Малкин, сценаристы Сергей Малкин, Юлиана Кошкина.

Режиссёр: Сергей Малкин

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Безработные тридцатилетние друзья Олег и Серёга живут в захламлённой коммуналке и мечтают о карьере рок-звёзд. Наконец судьба подкидывает им шанс: приятелей приглашают выступить на андеграундном рок-фестивале. Всё резко меняется с появлением Юры в исполнении Константина Хабенского, — взрослого дяди Олега с ментальными особенностями, которого рокеры-раздолбаи против воли берутся опекать. Кстати, широкую известность заслужил и Александр Скарсгард, чей путь от вампира до Тарзана Life.ru разобрал к 50-летию актёра.

Пятнадцать историй выше объединяет одно: все они снимались не ради кассовых сборов, а ради живых и по-настоящему честных персонажей. В этих фильмах нет глянцевого лоска голливудских блокбастеров, зато есть настоящая российская интонация — ироничная, немного грустная и тёплая одновременно. Пересмотрите хотя бы пару картин из списка в свой выходной. А тем, кто хочет и дальше проверять собственную киноэрудицию, стоит заглянуть в тест Life.ru про фильмы Андрея Кончаловского — придётся напрячь память, чтобы узнать их по одному кадру.

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Авторы Сергей Трофимов