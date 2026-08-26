Ночь кино 2026: как прошла акция 29 августа, какие фильмы показывали и где

11-я Всероссийская акция «Ночь кино» состоялась 29 августа 2026 года. Бесплатные кинопоказы прошли по всей России и за рубежом: организаторы заявляли более 5 тысяч площадок в стране и участие более 60 зарубежных государств. Федеральную программу составили четыре российских фильма — «Чебурашка 2», «Буратино», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». В Москве к акции присоединились более 80 площадок, а торжественное открытие прошло в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» на Новом Арбате. Life.ru собрал главное о «Ночи кино — 2026»: какие картины показывали, где проходили основные события и что известно о следующей акции.

Материал обновлён 30 августа 2026 года после завершения акции. На момент обновления федеральные организаторы ещё не опубликовали итоговую общероссийскую посещаемость «Ночи кино — 2026».

Главное о «Ночи кино — 2026»

Дата: 29 августа 2026 года; часть поздних сеансов завершилась уже в ночь на 30 августа.

Формат: бесплатные некоммерческие кинопоказы и специальные культурные события.

Федеральная программа: «Чебурашка 2», «Буратино», «Ангелы Ладоги» и «Малыш».

Масштаб: организаторы заявляли более 5 тысяч площадок по России и показы более чем в 60 зарубежных странах.

Москва: более 80 площадок и свыше 300 событий в рамках городской программы.

Официальное открытие: кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Новый Арбат, 24.

Фильм открытия: историческая военная драма «Ангелы Ладоги».

Итоговая посещаемость всей акции: на момент обновления 30 августа официально ещё не объявлена.

Когда прошла «Ночь кино — 2026»

В 2026 году Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в субботу, 29 августа. Событие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Единого времени начала по стране не было. На некоторых площадках показы стартовали ещё днём, а последние сеансы закончились после полуночи 30 августа. Поэтому название «Ночь кино» не означает, что все мероприятия проходят только ночью: фактически это большой дневной и вечерний киномарафон.

Какие фильмы показывали на «Ночи кино — 2026»

В федеральную программу акции вошли четыре российские картины разных жанров и для разных возрастных групп.

«Чебурашка 2» — 6+

Продолжение семейной кинофраншизы о Чебурашке и Гене. В новой истории Чебурашка становится самостоятельнее, а очередное приключение приводит героев в горы. Фильм был одним из двух семейных хитов федеральной программы.

Кадр из фильма «Чебурашка 2». © Предоставлено пресс-службой ВГТРК

Life.ru ранее рассказывал, как «Чебурашка 2» побил кассовые показатели первой части после выхода в прокат.

«Буратино» — 6+

Новая экранизация сказки Алексея Толстого режиссёра Игоря Волошина. В картине снялись Александр Яценко, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова, Марк Эйдельштейн и другие актёры.

Кадр из фильма «Буратино». © Фото предоставлено кинокомпаниями «Водород» и Art Pictures Studio

Подробнее о фильме, его актёрах и отличиях от советской версии Life.ru уже рассказывал в отдельном материале.

«Ангелы Ладоги» — 12+

Историческая военная драма Александра Котта о спортсменах-буеристах в блокадном Ленинграде. Именно эта картина стала фильмом торжественного открытия «Ночи кино — 2026» в Москве.

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги». © Предоставлено пресс-службой «Централ Партнершип»

«Малыш» — 16+

Военная драма Андрея Симонова о молодом музыканте из Донецка, который отправляется в Мариуполь на поиски матери. Это был самый высокий возрастной рейтинг среди четырёх фильмов федеральной программы.

Кадр из фильма «Малыш». © Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»

Как прошла «Ночь кино — 2026» в Москве

Москва стала одной из крупнейших площадок акции. Городская программа объединяла более 80 площадок и свыше 300 мероприятий: кинопоказы, творческие встречи, лекции, экскурсии, квесты, викторины и события под открытым небом.

«Ночь кино» в столице проходила одновременно с Московской международной неделей кино 24–30 августа, поэтому программа была шире федеральной четвёрки фильмов. К акции присоединились кинотеатры, музеи, библиотеки, культурные центры и городские парки.

Открытие в «КАРО 11 Октябрь»

Торжественная церемония открытия 11-й Всероссийской акции прошла 29 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» по адресу Новый Арбат, 24.

По официальной программе церемония началась в 17:30 в пятом зале, после неё состоялся показ фильма «Ангелы Ладоги». В этот же вечер в кинотеатре были запланированы бесплатные показы остальных картин федеральной программы: «Чебурашки 2», «Буратино» и «Малыша».

Где ещё проходили бесплатные показы в Москве

В числе крупных московских площадок акции были Дом Гоголя, Музей Победы, кинотеатры сети «Москино», городские библиотеки и культурные центры, а также летние кинотеатры в парках.

«Ночь кино — 2026» в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург также присоединился к всероссийской акции 29 августа. Бесплатные показы проходили на городских культурных площадках и в кинотеатрах.

В частности, полную федеральную программу заявляли кинотеатры «Люксор» в ТРК «Континент» на Бухарестской улице и ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. Зрители могли увидеть «Чебурашку 2», «Буратино», «Ангелов Ладоги» и «Малыша» бесплатно по предварительной регистрации.

К акции присоединился и Русский музей: 29 августа в Центре искусств и технологий был запланирован бесплатный показ «Ангелов Ладоги».

Где проходила «Ночь кино — 2026» в регионах России

Акция охватила все субъекты Российской Федерации. Бесплатные показы проходили не только в крупных городах, но и в районных кинотеатрах, домах культуры, библиотеках и других учреждениях.

Организаторы заявляли более 5 тысяч российских площадок. В разных регионах время начала отличалось: часть кинопрограмм стартовала ещё утром или днём, а некоторые завершались глубокой ночью.

Федеральные картины показывали, в частности, в Свердловской, Липецкой, Калининградской, Сахалинской областях, Башкортостане, Хакасии и других регионах. При этом местные площадки могли дополнять основную программу собственными фильмами, лекциями, встречами и мастер-классами.

«Ночь кино — 2026» за рубежом

В 2026 году акция вновь вышла за пределы России. До начала мероприятия организаторы сообщали о показах более чем в 60 зарубежных странах.

За рубежом программа строилась вокруг современных российских фильмов, вошедших в федеральный пакет. Международная часть акции проходила при поддержке российских культурных и дипломатических представительств.

Была ли «Ночь кино — 2026» бесплатной

Да. Основная идея всероссийской акции — бесплатные некоммерческие кинопоказы. За просмотр фильмов федеральной программы платить не требовалось.

При этом условия входа различались. На часть мероприятий можно было прийти свободно, на другие требовались бесплатный электронный билет или предварительная регистрация. Для популярных московских площадок количество мест было ограничено.

Нужна ли была регистрация

Единого правила для всех площадок не существовало. В «КАРО 11 Октябрь», на части специальных московских событий и в ряде кинотеатров требовалась предварительная регистрация. Некоторые парковые и региональные показы проходили со свободным входом.

Возрастные ограничения фильмов «Ночи кино — 2026»

Возрастные ограничения фильмов основной программы Всероссийской акции «Ночь кино — 2026» 29 августа. Инфографика © Life.ru

Итоги «Ночи кино — 2026»: сколько человек пришло

На момент обновления материала 30 августа федеральные организаторы ещё не опубликовали окончательную общероссийскую посещаемость 11-й «Ночи кино». Поэтому корректнее не использовать предварительные или региональные показатели как итог всей акции.

Life.ru обновит этот блок, когда РОСКИНО, Минкультуры России или Фонд кино опубликуют официальные результаты: число зрителей, площадок и стран-участниц.

Когда будет «Ночь кино — 2027»

Точная дата следующей Всероссийской акции «Ночь кино» на момент публикации ещё не объявлена.

«Ночь кино» традиционно проводят в конце августа рядом с Днём российского кино. Однако ориентироваться на предполагаемую дату как на официальную не стоит: расписание 2027 года нужно подтверждать после объявления организаторов.

FAQ о «Ночи кино – 2026»

Когда прошла «Ночь кино» в 2026 году?

11-я Всероссийская акция «Ночь кино» прошла 29 августа 2026 года. Часть поздних сеансов закончилась уже после полуночи 30 августа.

Какие фильмы показывали на «Ночи кино — 2026»?

В федеральную программу вошли четыре российских фильма: «Чебурашка 2», «Буратино», «Ангелы Ладоги» и «Малыш».

Где прошло открытие «Ночи кино — 2026» в Москве?

Торжественное открытие состоялось в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» на Новом Арбате, 24. Церемония была назначена на 17:30, фильмом открытия стали «Ангелы Ладоги».

Была ли «Ночь кино — 2026» бесплатной?

Да. Основные показы в рамках всероссийской акции были бесплатными. На часть сеансов требовалась предварительная регистрация или бесплатный билет.

Сколько площадок участвовало в «Ночи кино — 2026»?

Перед началом акции организаторы сообщали более чем о 5 тысячах площадок в России и показах более чем в 60 зарубежных странах.

Сколько зрителей посетило «Ночь кино — 2026»?

На момент обновления 30 августа 2026 года окончательную общероссийскую посещаемость организаторы ещё не опубликовали.

Когда пройдёт «Ночь кино — 2027»?