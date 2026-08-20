Чебурашке уже 60, а мы всё плачем: как бракованная игрушка и словарь Даля создали ушастую легенду
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20 августа Чебурашке исполняется 60 лет. Рассказываем, как Эдуард Успенский придумал героя, кто его озвучивал и почему он до сих пор популярен.
Секретная правда о Чебурашке: его создатель врал детям, а художник рисовал левой рукой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
20 августа — официальный день рождения Чебурашки. Хотя книга, в которой он впервые появился, вышла ещё в 1966-м, праздник закрепили за этой датой с 2005 года. За шесть десятилетий ушастый зверёк успел побывать талисманом олимпийской сборной России, космонавтом, героем самого кассового фильма в истории отечественного кинопроката и просто другом миллионов детей и взрослых.
Откуда взялась эта дата? Писатель Эдуард Успенский сам её выбрал. И объявил в 2005 году на благотворительной акции для детей-сирот в Москве. Почему именно этот день? Всё просто. 20 августа 1966 года вышла его первая книга «Крокодил Гена и его друзья». Именно там читатель впервые познакомился с забавным ушастым зверьком и его друзьями. Так что Успенский не выдумывал — он просто закрепил день, когда персонаж «родился» в литературе. Биография Эдуарда Успенского.
Кстати, до 2005-го праздник тоже отмечали, но без строгой привязки — обычно в последнюю субботу или воскресенье августа. А после заявления автора появилась фиксированная дата.
Как придумали Чебурашку: бракованная игрушка, падающая девочка и слово из словаря Даля
История рождения Чебурашки — это детектив с несколькими версиями. Сам Эдуард Успенский в предисловии к книге рассказывал, что в детстве у него была странная мягкая игрушка. Непонятно кто — то ли заяц, то ли медведь, то ли вообще австралийский кенгуру. С большими жёлтыми глазами, круглой головой и коротким пушистым хвостом. Он назвал её «предком Чебурашки».
Но потом писатель признался: эту историю он придумал специально для юных читателей. А правда оказалась куда смешнее.
Однажды Успенский гостил у друга. Маленькая дочка приятеля надела мамину шубу не по размеру и пыталась ходить по квартире. Путаясь в подоле, девочка то и дело падала. А её отец каждый раз восклицал: «Опять чебурахнулась!»
Успенскому слово понравилось. Он заглянул в словарь Даля — «чебурахнуться» значит «упасть, грохнуться, растянуться». Так неизвестный науке зверь, приехавший в ящике с апельсинами и свалившийся со стула, получил имя.
«Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На пол. — Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина. — Совсем не может сидеть на месте!»
Так наш герой и узнал, как его зовут.
Сначала Чебурашка был совсем другим
Тот образ, который мы знаем с детства, — огромные уши, большие удивлённые глаза, никакого хвоста, — появился далеко не сразу.
На оригинальных иллюстрациях Валерия Алфеевского в книге 1966 года Чебурашка выглядел иначе: он больше напоминал бельчонка с пушистым хвостом, маленькими ушами и длинными задними лапами. Художник Борис Степанцев в диафильме 1969 года изобразил его рыжим, лохматым и даже полосатым.
Как первоначально выглядел Чебурашка. Иллюстрация Валерия Алфеевского. Фото © Wikipedia / Алфеевский, Валерий Сергеевич.
А вот над образом для мультфильма работал художник Леонид Шварцман. И это был долгий процесс.
Шварцману потребовалось два с половиной месяца, чтобы найти тот самый, идеальный вариант. Сначала у Чебурашки были жёлтые глаза, как у филина, круглая голова и пушистый хвост. Но художник убрал хвост — чтобы зверь больше походил на человеческого детёныша. А глаза сделал чёрными, «удивлёнными глазками маленького ребёнка». Так из «уродливого зверька» родился наш любимый Чебурашка — трогательный, доверчивый и немного грустный.
Интересно, что Шварцман, по его собственным словам, нарисовал диковинного зверя буквально «одной левой». Он и правда был левшой. А ещё сразу разгорелся скандал об авторстве образа: Успенский писал книгу, а Шварцман создал тот самый мультяшный образ, который мы все знаем.
Успенский считал себя единственным автором образа, потому что придумал героя и написал о нём книгу. А Шварцман настаивал: лопоухий, добрый Чебурашка — его заслуга, ведь именно он разработал визуальный облик для мультфильма.
Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме «Речка крокодила Гены». Фото © РИА Новости / Владимир Родионов
Конфликт затянулся на годы, и, по свидетельствам (в том числе дочери Успенского), в какой-то момент писатель даже организовал в прессе кампанию, чтобы отстоять свою позицию. Шварцман долгое время переживал эту ситуацию и считал её несправедливой.
Режиссёр фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) и артисты, озвучивающие роли героев, Клара Румянова (слева) и Василий Ливанов. Фото © РИА Новости / Владимир Родионов
Противостояние так и не закончилось полной победой кого-то одного — судебная система подтвердила то, что с точки зрения закона у каждого из участников есть свои «родительские права».
Кто озвучивал Чебурашку, Гену и Шапокляк
Первый мультфильм о Чебурашке — «Крокодил Гена» — вышел на экраны в 1969 году. Режиссёром стал Роман Качанов. Всего он снял четыре картины об ушастом герое: «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974) и «Чебурашка идёт в школу» (1983).
Голос Чебурашки — это Клара Румянова. Да-да, та самая, которая говорила за Зайца из «Ну, погоди!», за Малыша из «Карлсона», за Крошку Енота. Именно её голос сделал зверька таким обаятельным.
Крокодила Гену озвучил Василий Ливанов — голос «в меру упитанного мужчины» Карлсона. А старуху Шапокляк в разные годы озвучивали разные актёры: Владимир Раутбарт, Ирина Мазинг, Юрий Андреев.
В фильме 2023 года Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина — но это уже совсем другая история.
Чебурашка-олимпиец: четыре игры подряд
В 2004 году Чебурашку выбрали официальным талисманом олимпийской сборной России на Играх в Афинах. Эдуард Успенский лично предоставил права на использование персонажа. Плюшевая игрушка, одетая в красную или белую футболку, «умела петь» свою песенку — для этого нужно было просто нажать талисману на живот.
И это был только первый раз. Чебурашка четыре раза становился официальным талисманом олимпийской сборной России — на Играх в Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008) и Ванкувере (2010)». Кстати, для каждой Олимпиады игрушку «переодевали»: в Турине — в белый мех, в Пекине — в красный, в Ванкувере — в синий.
Чебурашка, официальный талисман олимпийской сборной России на Играх в Афинах. Фото © ТАСС / ПОРТ-ЭКСПРЕСС / Григорий Филиппов
Чебурашка-космонавт: полёт на МКС
7 июля 2016 года в честь 80-летия студии «Союзмультфильм» плюшевого Чебурашку отправили на Международную космическую станцию. Его взял с собой космонавт Сергей Прокопьев в качестве индикатора невесомости. Космонавты в шутку назвали игрушку «Чебонавтом».
По некоторым сведениям Чебурашку даже поместили в пакет с апельсинами — как в книге. Когда корабль вышел на орбиту, Чебурашка первым «показал» экипажу, что они в невесомости.
«Мы специально сделали, благодаря супруге моего бортинженера, для него космический костюм и подвесили его к люку в спускаемом аппарате. Когда выводили в космос, он был первый, кто показал нам, что мы находимся в невесомости», — рассказывал Прокопьев.
Памятники и музеи: где увековечен Чебурашка
Памятники Чебурашке стоят по всей стране. В Москве, Хабаровске, Раменском, Чебоксарах, Кисловодске. В Чебоксарах в 2020 году установили медный памятник в парке имени космонавта Николаева. В Раменском есть садово-парковая скульптура «Чебурашка и его друзья» в рост ребёнка. В Кисловодске решили установить памятник на одной из центральных улиц.
Кисловодск. Статуя Чебурашки в центре города. Фото © ТАСС / Данил Киселев
В 2008 году в московском детском саду № 2550 открылся Музей Чебурашки. Там была телефонная будка, напоминающая ту, в которой жил герой, рядом стояли фигуры Чебурашки и Гены. Среди экспонатов — поделки детей по мотивам мультфильма.
Чебурашка в кино: рекорды проката и долгожданный сиквел
В 2023 году вышел фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко. История о том, как мохнатый зверёк из апельсиновой рощи прибывает в приморский городок и находит дом и друзей, собрала в прокате больше 6 миллиардов рублей. Это сделало картину самым кассовым российским фильмом в истории.
А 1 января 2026 года стартовал показ «Чебурашки-2». Сиквел побил рекорд предшественника: за длинные новогодние выходные он заработал около 5 миллиардов рублей — эту отметку картина преодолела уже на 12-й день показа. Для сравнения, первому «Чебурашке» в 2023 году на это понадобилось больше трёх недель.
Фото © Кадр из мультфильма «Чебурашка-2», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и др.
Как отмечают 60-летие Чебурашки в 2026 году
Юбилей отмечают по всей стране.
В библиотеках проходят встречи и квесты: в Белгороде — «Друг мой, Чебурашка», в Красноярске — литературный квест «В гостях у Чебурашки», в Киржаче — игровая программа «Здравствуй, Чебурашка!».
В Апрелевке в лесопарке «Дубки» 20 августа, в 12:00, стартует интерактивная программа «Самый добрый в мире зверь».
В Смоленске 23 августа музей «В мире сказки» проведёт мероприятие, посвящённое 60-летию повести.
В Воронеже для детей устраивали арт-часы, где они делали поздравительный торт для именинника.
Забавные факты, о которых вы могли не знать
Самолёт-«Чебурашка». Реактивный военно-транспортный самолёт Ан-72 в народе прозвали «Чебурашкой». Всё дело в двигателях, которые расположены над крыльями — они напоминают большие уши зверька.
Имя в других странах. При показе мультфильмов в других странах имя Чебурашки переводили на местные языки. В англоязычной версии его зовут Топл, в немецкой — Плумпс, в шведской — Друттэн, в финской — Мууми.
Чебурашке 60 лет: как он стал легендой. Фото © Кадр из фильма «Чебурашка», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов
Частые вопросы
Почему Чебурашка родился именно 20 августа?
Так решил «родитель» Чебурашки писатель Успенский. С 2005 года эта дата официально считается днём рождения персонажа. Хотя сама книга вышла в 1966-м.
Кто настоящий автор Чебурашки?
Писатель Эдуард Успенский придумал персонажа и дал ему имя, а художник Леонид Шварцман создал его узнаваемый мультяшный образ.
Сколько лет мультфильму про Чебурашку?
Первый мультфильм «Крокодил Гена» вышел в 1969 году — в 2026 году ему 57 лет.
Откуда родом Чебурашка по сюжету?
Из тропической страны. Его случайно привезли в ящике с апельсинами.
Почему Чебурашку называют «неизвестным науке зверем»?
В мультфильме Чебурашку назвали «неизвестный науке зверь», потому что никто не знает, к какому виду он относится.
Кто озвучивал Чебурашку?
В мультфильмах — Клара Румянова. В фильме 2023 года — Ольга Кузьмина.