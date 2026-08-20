Чебурашке уже 60, а мы всё плачем: как бракованная игрушка и словарь Даля создали ушастую легенду Оглавление Как придумали Чебурашку: бракованная игрушка, падающая девочка и слово из словаря Даля Сначала Чебурашка был совсем другим Кто озвучивал Чебурашку, Гену и Шапокляк Чебурашка-олимпиец: четыре игры подряд Чебурашка-космонавт: полёт на МКС Памятники и музеи: где увековечен Чебурашка Чебурашка в кино: рекорды проката и долгожданный сиквел Как отмечают 60-летие Чебурашки в 2026 году Забавные факты, о которых вы могли не знать Частые вопросы Почему Чебурашка родился именно 20 августа? Кто настоящий автор Чебурашки? Сколько лет мультфильму про Чебурашку? Откуда родом Чебурашка по сюжету? Почему Чебурашку называют «неизвестным науке зверем»? Кто озвучивал Чебурашку? 20 августа Чебурашке исполняется 60 лет. Рассказываем, как Эдуард Успенский придумал героя, кто его озвучивал и почему он до сих пор популярен. 19 августа, 22:15 Секретная правда о Чебурашке: его создатель врал детям, а художник рисовал левой рукой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

20 августа — официальный день рождения Чебурашки. Хотя книга, в которой он впервые появился, вышла ещё в 1966-м, праздник закрепили за этой датой с 2005 года. За шесть десятилетий ушастый зверёк успел побывать талисманом олимпийской сборной России, космонавтом, героем самого кассового фильма в истории отечественного кинопроката и просто другом миллионов детей и взрослых.

Откуда взялась эта дата? Писатель Эдуард Успенский сам её выбрал. И объявил в 2005 году на благотворительной акции для детей-сирот в Москве. Почему именно этот день? Всё просто. 20 августа 1966 года вышла его первая книга «Крокодил Гена и его друзья». Именно там читатель впервые познакомился с забавным ушастым зверьком и его друзьями. Так что Успенский не выдумывал — он просто закрепил день, когда персонаж «родился» в литературе. Биография Эдуарда Успенского.

Кстати, до 2005-го праздник тоже отмечали, но без строгой привязки — обычно в последнюю субботу или воскресенье августа. А после заявления автора появилась фиксированная дата.

Как придумали Чебурашку: бракованная игрушка, падающая девочка и слово из словаря Даля

История рождения Чебурашки — это детектив с несколькими версиями. Сам Эдуард Успенский в предисловии к книге рассказывал, что в детстве у него была странная мягкая игрушка. Непонятно кто — то ли заяц, то ли медведь, то ли вообще австралийский кенгуру. С большими жёлтыми глазами, круглой головой и коротким пушистым хвостом. Он назвал её «предком Чебурашки».

Но потом писатель признался: эту историю он придумал специально для юных читателей. А правда оказалась куда смешнее.

Однажды Успенский гостил у друга. Маленькая дочка приятеля надела мамину шубу не по размеру и пыталась ходить по квартире. Путаясь в подоле, девочка то и дело падала. А её отец каждый раз восклицал: «Опять чебурахнулась!»

Успенскому слово понравилось. Он заглянул в словарь Даля — «чебурахнуться» значит «упасть, грохнуться, растянуться». Так неизвестный науке зверь, приехавший в ящике с апельсинами и свалившийся со стула, получил имя.

«Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На пол. — Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина. — Совсем не может сидеть на месте!»

Так наш герой и узнал, как его зовут.

Сначала Чебурашка был совсем другим

Тот образ, который мы знаем с детства, — огромные уши, большие удивлённые глаза, никакого хвоста, — появился далеко не сразу.

На оригинальных иллюстрациях Валерия Алфеевского в книге 1966 года Чебурашка выглядел иначе: он больше напоминал бельчонка с пушистым хвостом, маленькими ушами и длинными задними лапами. Художник Борис Степанцев в диафильме 1969 года изобразил его рыжим, лохматым и даже полосатым.

Как первоначально выглядел Чебурашка. Иллюстрация Валерия Алфеевского. Фото © Wikipedia / Алфеевский, Валерий Сергеевич.

А вот над образом для мультфильма работал художник Леонид Шварцман. И это был долгий процесс.

Шварцману потребовалось два с половиной месяца, чтобы найти тот самый, идеальный вариант. Сначала у Чебурашки были жёлтые глаза, как у филина, круглая голова и пушистый хвост. Но художник убрал хвост — чтобы зверь больше походил на человеческого детёныша. А глаза сделал чёрными, «удивлёнными глазками маленького ребёнка». Так из «уродливого зверька» родился наш любимый Чебурашка — трогательный, доверчивый и немного грустный.

Интересно, что Шварцман, по его собственным словам, нарисовал диковинного зверя буквально «одной левой». Он и правда был левшой. А ещё сразу разгорелся скандал об авторстве образа: Успенский писал книгу, а Шварцман создал тот самый мультяшный образ, который мы все знаем.

Успенский считал себя единственным автором образа, потому что придумал героя и написал о нём книгу. А Шварцман настаивал: лопоухий, добрый Чебурашка — его заслуга, ведь именно он разработал визуальный облик для мультфильма.

Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме «Речка крокодила Гены». Фото © РИА Новости / Владимир Родионов

Конфликт затянулся на годы, и, по свидетельствам (в том числе дочери Успенского), в какой-то момент писатель даже организовал в прессе кампанию, чтобы отстоять свою позицию. Шварцман долгое время переживал эту ситуацию и считал её несправедливой.

Режиссёр фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) и артисты, озвучивающие роли героев, Клара Румянова (слева) и Василий Ливанов. Фото © РИА Новости / Владимир Родионов

Противостояние так и не закончилось полной победой кого-то одного — судебная система подтвердила то, что с точки зрения закона у каждого из участников есть свои «родительские права».

Кто озвучивал Чебурашку, Гену и Шапокляк

Первый мультфильм о Чебурашке — «Крокодил Гена» — вышел на экраны в 1969 году. Режиссёром стал Роман Качанов. Всего он снял четыре картины об ушастом герое: «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974) и «Чебурашка идёт в школу» (1983).

Голос Чебурашки — это Клара Румянова. Да-да, та самая, которая говорила за Зайца из «Ну, погоди!», за Малыша из «Карлсона», за Крошку Енота. Именно её голос сделал зверька таким обаятельным.

Крокодила Гену озвучил Василий Ливанов — голос «в меру упитанного мужчины» Карлсона. А старуху Шапокляк в разные годы озвучивали разные актёры: Владимир Раутбарт, Ирина Мазинг, Юрий Андреев.

В фильме 2023 года Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина — но это уже совсем другая история.

Чебурашка-олимпиец: четыре игры подряд

В 2004 году Чебурашку выбрали официальным талисманом олимпийской сборной России на Играх в Афинах. Эдуард Успенский лично предоставил права на использование персонажа. Плюшевая игрушка, одетая в красную или белую футболку, «умела петь» свою песенку — для этого нужно было просто нажать талисману на живот.

И это был только первый раз. Чебурашка четыре раза становился официальным талисманом олимпийской сборной России — на Играх в Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008) и Ванкувере (2010)». Кстати, для каждой Олимпиады игрушку «переодевали»: в Турине — в белый мех, в Пекине — в красный, в Ванкувере — в синий.

Чебурашка, официальный талисман олимпийской сборной России на Играх в Афинах. Фото © ТАСС / ПОРТ-ЭКСПРЕСС / Григорий Филиппов

Чебурашка-космонавт: полёт на МКС

7 июля 2016 года в честь 80-летия студии «Союзмультфильм» плюшевого Чебурашку отправили на Международную космическую станцию. Его взял с собой космонавт Сергей Прокопьев в качестве индикатора невесомости. Космонавты в шутку назвали игрушку «Чебонавтом».

По некоторым сведениям Чебурашку даже поместили в пакет с апельсинами — как в книге. Когда корабль вышел на орбиту, Чебурашка первым «показал» экипажу, что они в невесомости.

«Мы специально сделали, благодаря супруге моего бортинженера, для него космический костюм и подвесили его к люку в спускаемом аппарате. Когда выводили в космос, он был первый, кто показал нам, что мы находимся в невесомости», — рассказывал Прокопьев.

Памятники и музеи: где увековечен Чебурашка

Памятники Чебурашке стоят по всей стране. В Москве, Хабаровске, Раменском, Чебоксарах, Кисловодске. В Чебоксарах в 2020 году установили медный памятник в парке имени космонавта Николаева. В Раменском есть садово-парковая скульптура «Чебурашка и его друзья» в рост ребёнка. В Кисловодске решили установить памятник на одной из центральных улиц.

Кисловодск. Статуя Чебурашки в центре города. Фото © ТАСС / Данил Киселев

В 2008 году в московском детском саду № 2550 открылся Музей Чебурашки. Там была телефонная будка, напоминающая ту, в которой жил герой, рядом стояли фигуры Чебурашки и Гены. Среди экспонатов — поделки детей по мотивам мультфильма.

Чебурашка в кино: рекорды проката и долгожданный сиквел

В 2023 году вышел фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко. История о том, как мохнатый зверёк из апельсиновой рощи прибывает в приморский городок и находит дом и друзей, собрала в прокате больше 6 миллиардов рублей. Это сделало картину самым кассовым российским фильмом в истории.

А 1 января 2026 года стартовал показ «Чебурашки-2». Сиквел побил рекорд предшественника: за длинные новогодние выходные он заработал около 5 миллиардов рублей — эту отметку картина преодолела уже на 12-й день показа. Для сравнения, первому «Чебурашке» в 2023 году на это понадобилось больше трёх недель.

Фото © Кадр из мультфильма «Чебурашка-2», режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и др.

Как отмечают 60-летие Чебурашки в 2026 году

Юбилей отмечают по всей стране.

В библиотеках проходят встречи и квесты: в Белгороде — «Друг мой, Чебурашка», в Красноярске — литературный квест «В гостях у Чебурашки», в Киржаче — игровая программа «Здравствуй, Чебурашка!».

В Апрелевке в лесопарке «Дубки» 20 августа, в 12:00, стартует интерактивная программа «Самый добрый в мире зверь».

В Смоленске 23 августа музей «В мире сказки» проведёт мероприятие, посвящённое 60-летию повести.

В Воронеже для детей устраивали арт-часы, где они делали поздравительный торт для именинника.

Забавные факты, о которых вы могли не знать

Самолёт-«Чебурашка». Реактивный военно-транспортный самолёт Ан-72 в народе прозвали «Чебурашкой». Всё дело в двигателях, которые расположены над крыльями — они напоминают большие уши зверька.

Имя в других странах. При показе мультфильмов в других странах имя Чебурашки переводили на местные языки. В англоязычной версии его зовут Топл, в немецкой — Плумпс, в шведской — Друттэн, в финской — Мууми.

Чебурашке 60 лет: как он стал легендой. Фото © Кадр из фильма «Чебурашка», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов

Частые вопросы

Почему Чебурашка родился именно 20 августа?

Так решил «родитель» Чебурашки писатель Успенский. С 2005 года эта дата официально считается днём рождения персонажа. Хотя сама книга вышла в 1966-м.

Кто настоящий автор Чебурашки?

Писатель Эдуард Успенский придумал персонажа и дал ему имя, а художник Леонид Шварцман создал его узнаваемый мультяшный образ.

Сколько лет мультфильму про Чебурашку?

Первый мультфильм «Крокодил Гена» вышел в 1969 году — в 2026 году ему 57 лет.

Откуда родом Чебурашка по сюжету?

Из тропической страны. Его случайно привезли в ящике с апельсинами.

Почему Чебурашку называют «неизвестным науке зверем»?

В мультфильме Чебурашку назвали «неизвестный науке зверь», потому что никто не знает, к какому виду он относится.

Кто озвучивал Чебурашку?

В мультфильмах — Клара Румянова. В фильме 2023 года — Ольга Кузьмина.

Авторы Андрей Соколов