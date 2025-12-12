Владимир Шаинский — 100 лет: яркая жизнь короля детских песен, весельчака и ловеласа Оглавление Биография Как Шаинский стал голосом детства Топ-10 песен Шаинского, которые знает каждый Шаинский и Успенский: дуэт, подаривший нам Чебурашку Семья и последние годы: жизнь в эмиграции Почему песни Шаинского не стареют — и не будут стареть 12 декабря — 100 лет со дня рождения Владимира Шаинского. «Антошка», «Чебурашка», «Улыбка» — лучшие песни, биография, дети, наследие композитора — в материале Life.ru. 12 декабря, 07:37 Сто лет Владимиру Шаинскому — автору саундтреков нашего детства. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bard BG, © РИА Новости / Виталий Белоусов

Биография

Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Его семья не имела отношения к творчеству — папа был инженером-химиком, а мама микробиологом. С 11 лет мальчик занимался по классу скрипки в школе при Киевской консерватории, но с началом войны семья была эвакуирована в Ташкент, и Владимир продолжил музыкальное образование уже там.

После войны поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет, до 1952 года был скрипачом в знаменитом оркестре Леонида Утёсова. В 1965 году окончил композиторский факультет Азербайджанской консерватории.

Владимир Шаинский окончил две консерватории. Фото © РИА Новости / Борис Бабанов

Как Шаинский стал голосом детства

Большинство в нашей стране знают Владимира Шаинского именно как автора незабываемых детских песен. И это получилось практически случайно. В 1968 году поэт Юрий Энтин решил писать детские песни и сочинил стихотворение про хитрого Антошку, который не хочет копать картошку, но быстро готовит к обеду ложку. Потом Энтин и Шаинский познакомились — композитор написал мелодию прямо без рояля, почти экспромтом. В следующем году мультфильм про Антошку вышел на экраны в «Весёлой карусели» — песенка стала известна на всю страну.

Топ-10 песен Шаинского, которые знает каждый

Можно сказать, что на мелодиях Шаинского росла вся наша страна. Они звучат в самых популярных мультфильмах и запоминаются буквально с первой ноты. Самые известные и любимые: «Голубой вагон» — лирическая философская баллада крокодила Гены, «Чему учат в школе» и «Дважды два — четыре» — гимны всех торжественных линеек, кредо для самых верных друзей «Когда мои друзья со мной» и «Вместе весело шагать», песня маленького, но храброго Крошки Енота «Улыбка», саундтреки мультфильмов «В траве сидел кузнечик», «Чунга-чанга», «Облака». И безусловно, «Пусть бегут неуклюже» — хит дней рождения, который раз в году, для детей и взрослых.

Владимир Яковлевич писал не только для детей. Его не менее значимые «взрослые» хиты — «Не плачь, девчонка», «Идёт солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Травы, травы». Плодотворным было его творчество с любимой в Союзе певицей Анной Герман. Именно для неё Шаинский написал мелодии «Моей любви негромкие слова», «А он мне нравится» и её визитную карточку — «Когда цвели сады».

«Песенка крокодила Гены», «Голубой вагон», «Вместе весело шагать» — все хиты Шаинского. Фото © РИА Новости / С. Жабин

Шаинский и Успенский: дуэт, подаривший нам Чебурашку

Эдуард Успенский — популярный детский писатель, автор историй про крокодила Гену и его друга Чебурашку. Первый мультфильм из этой серии, «Крокодил Гена», вышел в 1969 году, но тогда Шаинский ещё не сотрудничал с Успенским. В 1971 году в мультфильме «Чебурашка» уже прозвучала его мелодия, та самая, «Пусть бегут неуклюже», которая и стала неотъемлемой частью образа крокодила-философа Гены с гармошкой. В мультфильме 1974 года «Шапокляк» Гена уже поёт балладу «Голубой вагон» о том, что лучшее всегда впереди — как и голубое небо. В аудиоспектакле 1975 года Чебурашка исполняет немного печальную песенку «Я был когда-то странной игрушкой безымянной» — конечно же, её автор тоже Шаинский. Так что герои Эдуарда Успенского словно и не ожили бы и не стали бы так любимы вне мелодий Шаинского. Его ноты, светлые и искренние, идеально дополнили их.

Интересно, что песенку крокодила Гены Шаинский написал тогда, когда ещё не было текста. Режиссёр Роман Качанов отверг первоначальные варианты и заставил композитора разыграть с ним пять партий в шахматы, а затем попросил уставшего Владимира Яковлевича исполнить то, что ему на данный момент придёт в голову. Так появилась знаменитая мелодия «Пусть бегут неуклюже...».

«Пусть бегут неуклюже...» в 1972 году стала лауреатом фестиваля «Песня года». На концерте она так впечатляюще прозвучала в исполнении Серёжи Парамонова — солиста Большого детского хора ЦТ и ВР, что после продолжительных оваций организаторы разрешили песню повторить. В истории «Песни года» это можно назвать исключительным случаем.

Владимир Шаинский был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени. Фото © РИА Новости / Владимир Родионов

Семья и последние годы: жизнь в эмиграции

Как и многие знаменитости, Владимир Яковлевич был популярен среди дам и часто отвечал им взаимностью. По признанию самого Шаинского, он всегда был человеком влюбчивым и не прочь был в любом возрасте приударить за понравившейся девушкой.

— Дюже люб был до бабского полу, — так сам о себе говорил Шаинский в одном из своих интервью.

Женат он был трижды. Первая супруга — композитор Ася Султанова, вторая — медсестра Наталья Шаинская. В этом браке в 1971 году появился на свет сын Иосиф, но вскоре пара рассталась.

В 58 лет мэтр встретил свою третью жену Светлану, ей тогда было всего 17. Вот как Шаинский рассказывал об этом:

— В то время в Союзе композиторов работали в основном дамы средних лет. И вдруг появилась поэтичная, стройная, высокая, в отличие от меня, девушка. Как только я увидел Свету, так сразу и обалдел. Помню, приехал я с подводной охоты в самом непрезентабельном виде. Мне нужно было, чтобы кто-нибудь мне срочно отпечатал какие-то документы. Попросили именно Свету. Она печатала медленно, одним лишь пальчиком. Но я не торопил её — мне хотелось подольше побыть рядом с ней. Вот так мы познакомились, а после обменялись телефонами, — делился маэстро.

Несмотря на разницу в возрасте, пара быстро сблизилась и поженилась. В 1987 году Светлана родила сына Вячеслава, а в 1991-м — дочь Анну.

В Москве композитор постоянно проживал до 2000 года. Впоследствии он получил гражданство Израиля, не выходя из российского, до 2004 года жил в Ашдоде, а после перебрался в Сан-Диего в США. Сам себя он называл русским композитором и всегда настаивал на том, что не теряет связи с Россией и расставаться с ней не хочет.

— В основном я всё-таки пишу для России. При всём желании, что бы я там ни выкамаривал, но всё равно — для России, — говорил Шаинский.

Песни Владимира Шаинского излучают позитив, как и он сам. Фото © РИА Новости / Виталий Белоусов

В последние годы музыкант болел раком мочевого пузыря и перенёс несколько операций. Шаинский умер 25 декабря 2017 года на 92-м году жизни в США. Его вдове Светлане удалось договориться о похоронах в России. Простились с ним 22 января 2018 года в Доме композиторов и похоронили на Троекуровском кладбище.

В конце 2018 года разгорелся скандал — Иосиф Шаинский прибыл из Израиля в Москву, чтобы получить свою долю наследства отца. Но нотариус отказал ему, предъявив документы, что всё имущество композитор завещал жене Светлане.

Почему песни Шаинского не стареют — и не будут стареть

Мелодии Шаинского имеют характерный почерк, удивительно запоминаются и ложатся на слух, также в них нет излишнего пафоса или сложности. Песни, появившиеся в тандеме с лучшими авторами — Михаилом Пляцковским, Юрием Энтиным, Михаилом Таничем, излучают эмоции, понятные всем, говорят о дружбе и справедливости, не были привязаны к какой-то идеологии или политическому строю — и это позволило им не стать реликтом, а жить до сих пор.

Песни Владимира Шаинского — это музыкальные аксиомы добра и простых истин. Они не стареют потому, что говорят на вневременном языке чистых эмоций, красивых мелодий и ясных мыслей. Они стали частью культурного пространства всего СНГ, их пели наши мамы, когда сами были маленькими, потом их пели мы в садике и школе. И пока есть детство, мечта, желание окунуться в беззаботность и искренность — творчество Шаинского будет жить.

Авторы Екатерина Субботина