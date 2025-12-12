Тот самый Новый год из детства: декор из СССР, который снова в моде. Идеи для вашей ёлки Оглавление Почему советский новогодний декор снова в тренде Главные элементы новогоднего декора 80-х: что обязательно должно быть Цвета, материалы и атмосфера: как воссоздать дух эпохи Как сделать новогодние игрушки как в СССР: идеи своими руками Бумажные снежинки Бумажные цепочки из детства Яркие флажки Ёлочные игрушки из ваты своими руками Игрушки из яичной скорлупы Где найти винтажные украшения: от бабушкиного сундука до объявлений Новогодний стол в стиле 80-х: сервировка и атрибутика Музыка, фильмы и настроение: как дополнить декор Как создать новогодний декор в стиле 80-х? Идеи украшений, мастер-классы и советы по атмосфере — в материале Life.ru для тех, кто скучает по тёплому детству и уютному дому из СССР. 11 декабря, 22:15 Новый год как в СССР — наряжаем ёлку как в детстве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Почему советский новогодний декор снова в тренде

Почти все помнят подготовку к встрече Нового года в детстве — как вместе с родителями наряжали ёлку, развешивали красивые игрушки и гирлянды, превращая дом в сказку. И во взрослом возрасте часто хочется погрузиться в ту чарующую атмосферу, где суета только праздничная, а румяный Дед Мороз приносит долгожданные подарки.

Главные элементы новогоднего декора 80-х: что обязательно должно быть

Как нарядить ёлку в стиле советского детства. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Чтобы воссоздать атмосферу советского праздника, потребуются аутентичные игрушки — из стекла, ваты, бумаги, флажки, а также тёплое освещение или яркие лампочки без мощных светодиодов. Для аутентичности лучше выбрать натуральную ель, но если это невозможно, подойдёт искусственная ёлка с пышными ветками, имитирующая натуральную.

Цвета, материалы и атмосфера: как воссоздать дух эпохи

При воссоздании эпохи не обойтись без стеклянных игрушек: ажурных шаров и фонариков, игрушек в виде фруктов, овощей, сосулек и шишек, зверушек — белочек, ёжиков, зайчат, птичек, персонажей мультфильмов. Советскую новогоднюю ёлку невозможно также представить без фигурок космонавтов, Дедов Морозов, Снегурочек и героев сказок — Айболита, Чиполлино, Маленького Мука, богатыря и других.

В СССР часто делали игрушки из папье-маше, бумаги и картона. Сейчас при изготовлении игрушек в основном используют пластик — конечно, это практично, но далеко не всегда выполнено в том самом советском стиле. Если вы покупаете современные игрушки, смотрите на те, которые максимально приближены по настроению к ретро, — таких образцов сейчас достаточно.

Новогодняя ретро-ёлка немыслима без характерной мишуры — лаконичной, но выразительной. Обычно это были золотистые, серебристо-голубые или розоватые пушистые гирлянды, цветные серпантины или же тот самый блестящий дождик — его блестящая завеса украшала ёлку поверх ярких шаров и забавных зверят. Стоит избегать современных лент из органзы или слишком объёмной мишуры. Также на еловые лапы и под ствол дерева часто помещали вату, имитируя снег.

Иными словами, советский новогодний декор — это разноцветные мерцающие фонарики, шары и игрушки, яркие гирлянды, флажки и серпантины, свет лампочек. Здесь стоит избегать стиля сканди с его белизной и имитацией дерева или однотонного минимализма. Но важно и не скатиться в излишнее разноцветье, дабы избежать аляповатости.

Как сделать новогодние игрушки как в СССР: идеи своими руками

Как наряжали ёлку в СССР. Фото © РИА «Новости» / Александр Моклецов

Бумажные снежинки

Одним из самых популярных элементов новогоднего декора в СССР были снежинки — их вырезали из серебряной фольги или из простой белой бумаги, клеили на окна или крепили к шторам. Для изготовления снежинки необходимо вырезать из бумаги квадрат нужного размера, сложить его в треугольник и сделать надрезы по трафарету. Из маленьких снежинок или звёздочек можно собрать гирлянду.

Бумажные цепочки из детства

Все мы помним, как раньше были популярны бумажные гирлянды-цепи — ими украшали и ёлку, и помещения, делали их из бумаги ярких цветов (красной, зелёной, синей), блестящей золотой или серебристой фольги. Изготовить их очень просто — цветная бумага нарезается на полоски, а из них составляются колечки, образуя цепь.

Яркие флажки

Как украсить ёлку как в СССР — гирлянды и флажки. Фото © РИА «Новости» / Борис Кавашкин

Ещё одно характерное для советской эпохи украшение — разноцветные флажки, которые делались из расписной бумаги или открыток. Если сделать их побольше, то ими можно украсить комнату, если поменьше — повесить на ёлку. Флажки изготовить очень просто — полоску цветной бумаги складывают пополам, на конце вырезают треугольник или «ласточкин хвост» и заготовку приклеивают к нити.

Одна из интересных идей для гирлянды — собрать фантики от советских конфет, которые непременно были в подарках — «Красная шапочка», «Мишка косолапый», «Маска», «Петушок» и других, свернуть их и соединить в одну гирлянду. Можно использовать и настоящие конфеты.

Ёлочные игрушки из ваты своими руками

В СССР долгое время были популярны ёлочные игрушки из ваты — они появились в России ещё в XIX веке. Их также можно попробовать сделать самостоятельно — вам понадобится вата из аптеки, проволока для каркаса и клейстер. Чтобы его приготовить, возьмите стакан воды, половину которого влейте в стоящую на плите кастрюлю. Пока подогревается вода, размешайте в ней одну столовую ложку картофельного крахмала. Затем добавьте оставшуюся воду и следите, чтобы она не закипела. Когда состав загустеет, перелейте его в отдельную ёмкость и дайте остыть.

Сначала сформируйте из проволоки каркас будущей куклы — человечка или зверька. Далее обмакивайте вату в клейстер и накручивайте на каркас. Начинать стоит с конечностей, с самой нижней части. Берите небольшие кусочки ваты и послойно накладывайте один на другой, пока не появится необходимый объём. Вату нужно накручивать всегда в одном направлении — например, только от себя. Если у фигурки есть лицо, то его можно сделать из акрила или полимерной глины в специальной формочке и потом приклеить к голове. Для росписи подойдут акриловые краски. Готовое изделие нужно сушить не менее суток. Если хочется, чтобы игрушка блестела, нужно помазать её клеем ПВА и обсыпать блёстками.

Игрушки из яичной скорлупы

Дети в СССР любили мастерить ёлочные игрушки из яичной скорлупы. Для этого острой иглой надо аккуратно проколоть в скорлупе дырочки с двух сторон и выдуть яйцо в чашку — для выдувания можно использовать обычную резиновую грушу. Пустое яйцо можно раскрасить, нарисовать лица смешных клоунов или матрёшек, приклеить клеем ПВА детали из цветной бумаги, чтобы получились зверюшки: золотая рыбка, львёнок, зайчик, кот, мышонок, птичка, жабка — на что хватит фантазии.

Где найти винтажные украшения: от бабушкиного сундука до объявлений

Советские ёлочные игрушки — где их купить. Фото © РИА Новости / Сергей Соловьев

Винтажные ёлочные игрушки остались во многих семьях, но если вы хотите пополнить запасы или собрать какую-то серию, например, сказочных героев или овощи, то можете обратиться к сервисам объявлений, где их часто выставляют коллекционеры, к старшим родственникам или друзьям.

Новогодний стол в стиле 80-х: сервировка и атрибутика

Советский новогодний стол — что обязательно должно быть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotoak

Новогодний стол в стиле 80-х непременно обильный. Тут присутствуют все традиционные блюда: салаты «Оливье», «Сельдь под шубой», «Крабовый», «Мимоза», винегрет, бутерброды со шпротами, мясные нарезки, красная икра, заливное или холодец. На горячее — запечённая курица или мясо по-французски, на десерт — торты «Наполеон», «Рыжик» или пирожные. И конечно же — «Советское шампанское» и мандарины с их незабываемым запахом, без которого Новый год словно неполный.

Стол в советском стиле обычно накрывается белой скатертью и сервируется хрустальными салатницами и бокалами — гордостью хозяйки. Тарелки для подачи блюд — из сервизов, обычно тоже белые, с каймой или рисунками. Современная посуда слишком ярких цветов здесь не подойдёт.

Музыка, фильмы и настроение: как дополнить декор

И конечно, для полноты картины советского Нового года не следует забывать о фоне и музыкальном сопровождении. Составьте список ваших любимых песен и мелодий из детства, включите кино, без которого в нашей стране Новый год просто не наступает: «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы», «Чародеи», фильмы-сказки, мультфильмы «Ну, погоди!», «Зима в Простоквашино» и другие — на ваш вкус. Отдохните и запаситесь хорошим настроением. Неважно, ждёте ли вы гостей, сами пойдёте куда-то или отмечаете в узком кругу: в любом случае вы готовы встречать праздник совсем как в детстве, с его богатством красок и уютом. И пусть ваш дом наполнится тем самым теплом, которое будет согревать целый год!