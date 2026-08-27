Актёра Юрия Цурило похоронят в Санкт-Петербурге

Российского актёра Юрия Цурило, скончавшегося 26 августа на 80-м году жизни, похоронят в Санкт-Петербурге. Дата и место прощания пока не объявлены, сообщает SHOT.

По данным канала, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Цурило умер поздно вечером в Северной столице.

Широкую известность актёру принесла главная роль в фильме Алексея Германа «Хрусталёв, машину!». Съёмки картины продолжались около семи лет. Кроме того, Цурило снимался в фильмах «В августе 44-го», «Дурак», «Поп», «Обитаемый остров» и других проектах, а также много лет работал в театре.

Всего за несколько дней до смерти Цурило Петербург потерял ещё одного актёра. 19 августа в своей квартире скончался 52-летний Валерий Степанов, известный по «Тайнам следствия», «Улицам разбитых фонарей», «Ментовским войнам» и «Союзу спасения». Близких родственников у артиста не осталось, поэтому организацией похорон занялись его друзья и коллеги, объявившие сбор средств.