Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:56

Актёр Валерий Степанов умер в Петербурге: коллеги собирают деньги на похороны

В Петербурге умер 52-летний актёр Валерий Степанов

Фото © Соцсети Валерия Степанова

Фото © Соцсети Валерия Степанова

В Санкт-Петербурге умер актёр театра и кино Валерий Степанов. Артист скончался 19 августа в своей квартире. Ему было 52 года.

О смерти Степанова сообщила его соседка Галина Елисеева. По её словам, в последнее время артист жаловался на боли в сердце. При этом официальная причина смерти пока не называлась.

Этих советских актёров обожали миллионы, но умерли они в нищете и одиночестве
Этих советских актёров обожали миллионы, но умерли они в нищете и одиночестве

«Валера умер 19 августа. Я соседка его. Жаловался на сердце. А кто будет хоронить, не знаю, ведь у него нет родственников. Только друзья», — рассказала Елисеева в соцсетях.

Организацию похорон взяли на себя друзья и коллеги актёра. Ассистент режиссёра Анастасия Залужская объявила сбор средств: по её словам, для самого скромного прощания необходимо около 100 тысяч рублей.

«Ситуация критическая: если сумма не будет собрана в срок, процедура пройдет в закрытом государственном порядке», — говорится в обращении.

Актёр сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов умер в нищете
Актёр сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов умер в нищете

Для коллег смерть Степанова стала неожиданностью. Актёр Александр Пилипчук рассказал, что буквально за несколько дней до случившегося работал с ним на съёмочной площадке.

«В понедельник снимались вместе, и тут такое. Земля пухом», — написал он.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 39-летнего актёра Павла Конька, известного по сериалам «След» и «Адвокат». Его уход также подтвердили коллеги и театр, в котором он работал.

Больше новостей об актёрах, съёмках и российском кинематографе — в разделе «Кино и сериалы» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar