Актёр Валерий Степанов умер в Петербурге: коллеги собирают деньги на похороны

В Санкт-Петербурге умер актёр театра и кино Валерий Степанов. Артист скончался 19 августа в своей квартире. Ему было 52 года.

О смерти Степанова сообщила его соседка Галина Елисеева. По её словам, в последнее время артист жаловался на боли в сердце. При этом официальная причина смерти пока не называлась.

«Валера умер 19 августа. Я соседка его. Жаловался на сердце. А кто будет хоронить, не знаю, ведь у него нет родственников. Только друзья», — рассказала Елисеева в соцсетях.

Организацию похорон взяли на себя друзья и коллеги актёра. Ассистент режиссёра Анастасия Залужская объявила сбор средств: по её словам, для самого скромного прощания необходимо около 100 тысяч рублей.

«Ситуация критическая: если сумма не будет собрана в срок, процедура пройдет в закрытом государственном порядке», — говорится в обращении.

Для коллег смерть Степанова стала неожиданностью. Актёр Александр Пилипчук рассказал, что буквально за несколько дней до случившегося работал с ним на съёмочной площадке.

«В понедельник снимались вместе, и тут такое. Земля пухом», — написал он.