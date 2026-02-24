Актёр сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов умер в нищете

Актёр и комик Василий Антонов, известный по сериалу «33 квадратных метра» и проектам ОСП‑студия, скончался на 63-м году жизни. О его смерти сообщила Наталья Белоголовцева — супруга актёра Сергей Белоголовцев.

По её словам, причиной смерти стала алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов. В период творческого подъёма Антонов был одним из самых востребованных комиков страны, однако зависимость от алкоголя со временем переросла в тяжёлое заболевание.

«Она оказалась плохой и очень злобной, но её издали», — вспоминала Белоголовцева о книге воспоминаний артиста, которую друзья советовали написать, чтобы отвлечь его от пагубной привычки.

В последние годы актёр жил в тяжёлых условиях, испытывал финансовые трудности и вёл уединённый образ жизни. Его творческое наследие остаётся частью популярной телевизионной культуры конца 1990-х и 2000-х годов.