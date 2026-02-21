Олимпиада в Милане
20 февраля, 22:57

Умер актёр из сериала «Реальные пацаны» Михаил Синтин

Михаил Синтин. Обложка © VK / Михаил Синтин

Театральный критик, журналист и актёр Михаил Синтин скончался в возрасте 50 лет. У него осталось четверо детей.

Михаила Ситина не стало утром 20 февраля. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на супругу покойного Надежду.

Ситин также снимался в сериалах «Женская версия», «Чего хотят женщины» и «Пятницкий. Глава третья». После тяжёлой болезни он завершил актёрскую карьеру. Позже Ситин работал на радио, а также театральным критиком и обозревателем. В 2024 году Ситин придумал авторский радиопроект «Вешалка Синтина».

В январе на 47-м году жизни скончался другой актёр из «Реальных пацанов» — Андрей Бур. Он снимался более чем в 50 проектах, включая сериал «Полицейский с Рублёвки-3». Последней работой актёра стала роль водителя в сериале «Солнце, море, два ствола». А в декабре 2025 года умер актёр из того же сериала Дмитрий Красильников. Он скончался в 46 лет. Причиной смерти стал инсульт.

