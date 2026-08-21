Актёр сериалов «След» и «Адвокат» Павел Конёк умер в 39 лет
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Режиссёр Алексей Марусов сообщил о смерти актёра Павла Конька. Артисту было всего 39 лет, у него осталаись жена и маленькая дочь.
В своём личном блоге Марусов выразил глубокое сожаление по поводу утраты молодого таланта, отметив, что Павел Конёк был точным, чутким, ранимым и правдоподобным актером, чьи роли запомнились зрителям. Он назвал смерть артиста невосполнимой потерей и пожелал вечной памяти.
Гомельский Театр кукол подтвердил печальную весть о смерти Конька. Коллектив театра выразил глубочайшее сожаление по поводу утраты «человека огромного таланта, бесконечного обаяния и светлой души», подчеркнув невозможность подобрать слова для описания боли.
Павел Конёк, уроженец Гомеля (1987 г.р.), начал свой творческий путь в 17 лет на сцене местного драматического театра. Его актёрские способности были отмечены Игорем Ясуловичем ещё на этапе поступления во ВГИК, где он впоследствии обучался под руководством народного артиста России. После окончания ВГИКа в 2010 году, Павел продолжил свою карьеру в московском театре «Камерная сцена», а затем, с 2015 года, выступал в Москонцерте. В 2020 году он вернулся в родной город, став частью труппы молодёжного театра. Актер также оставил заметный след в кинематографе, снявшись в 22 фильмах и сериалах, включая популярные проекты «След», «Адвокат» и «Универ».
Ранее сообщалось, что один из первых бас-гитаристов британской рок-группы Queen Барри Митчелл умер. Причина смерти музыканта не уточняется.
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