Актёр сериалов «След» и «Адвокат» Павел Конёк умер в 39 лет

Павел Конёк, уроженец Гомеля (1987 г.р.), начал свой творческий путь в 17 лет на сцене местного драматического театра. Его актёрские способности были отмечены Игорем Ясуловичем ещё на этапе поступления во ВГИК, где он впоследствии обучался под руководством народного артиста России. После окончания ВГИКа в 2010 году, Павел продолжил свою карьеру в московском театре «Камерная сцена», а затем, с 2015 года, выступал в Москонцерте. В 2020 году он вернулся в родной город, став частью труппы молодёжного театра. Актер также оставил заметный след в кинематографе, снявшись в 22 фильмах и сериалах, включая популярные проекты «След», «Адвокат» и «Универ».