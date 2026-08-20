Умер создатель «Лепрозория» и Dirty Йован Савович

Сербский веб-дизайнер и предприниматель Йован Савович, известный как создатель проектов Dirty и «Лепрозорий», умер 20 августа. О его смерти сообщили участники сообщества d3.ru.

По информации авторов публикации, Савович скончался утром. Близкие и друзья Савовича попросили почтить его память и отметили, что он останется в сердцах людей, которые его знали.

«Друзья, сегодня рано утром Господь призвал к себе нашего любимого брата, Йована. Его молодое сердце не выдержало тяжести бытия. Поставьте свечу в его честь и помолитесь за него, чтобы он прошёл свой самый сложный путь — навстречу к вечной жизни», — говорится в сообщении.

Йован Савович родился в Югославии и в 1991 году переехал в Россию. В начале 2000-х он запустил Dirty.ru, а позже создал «Лепрозорий» — закрытое интернет-сообщество, ставшее одним из заметных явлений раннего Рунета.

Ранее Life.ru публиковал интервью с Йованом Савовичем, в котором он рассказывал о жизни в Югославии во время бомбардировок Белграда и своём пути в российском интернете. Савович вспоминал, как события конца 1990-х повлияли на его взгляды, а также рассказывал о создании своих интернет-проектов. Он отмечал, что переезд в Россию стал важной частью его жизни, а развитие онлайн-сообществ позволило ему стать одним из заметных участников формирования культуры Рунета.