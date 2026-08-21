Умер один из первых бас-гитаристов Queen Барри Митчелл

Один из первых бас-гитаристов британской рок-группы Queen Барри Митчелл умер. О его смерти сообщил официальный архивист коллектива Грег Брукс, пишет The Sun. Причина смерти музыканта не уточняется.

Митчелл присоединился к Queen в августе 1970 года, сменив первого басиста группы Майка Гроуза. На тот момент в коллектив уже входили Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

В составе Queen Митчелл пробыл около полугода — до января 1971-го. Согласно официальному концертному архиву группы, с ним музыканты провели 11 выступлений. Постоянный басист Джон Дикон присоединился к Queen несколькими месяцами позже — в 1971 году.

Грег Брукс, сообщая о смерти Митчелла, вспомнил его выступления на встречах поклонников Queen. По словам архивиста, рассказы бывшего басиста давали редкую возможность узнать о самом раннем периоде истории группы.

После ухода из Queen Митчелл на некоторое время отошёл от музыкальной индустрии, а в 1990-х вернулся к выступлениям в составе группы Jayne Raydio.

Ранее Life.ru рассказывал о Джоне Диконе, который пришёл в Queen после нескольких смен бас-гитаристов и в итоге стал участником классического состава группы. 19 августа музыканту исполнилось 75 лет.