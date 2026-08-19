75 Джону Дикону: куда пропал тихий гений Queen и почему у него была тайная власть в группе Оглавление Кто такой Джон Дикон и почему его называют «тихим гением Queen» Ранние годы, и как Дикон попал в Queen Уход из группы после смерти Фредди Меркьюри Жив ли Джон Дикон сейчас и чем он занимается Личная жизнь: жена и дети Джон Дикон в «Богемской рапсодии» FAQ — ответы на вопросы Жив ли сейчас Джон Дикон? Почему Джон Дикон ушёл из Queen? Сколько лет Джону Дикону в 2026 году? Кто сыграл Джона Дикона в фильме «Богемская рапсодия»? Джон Дикон 19 августа отмечает 75-летие. Разбираемся, почему басист Queen ушёл из музыки, чем занимается сейчас и жив ли он. 19 августа, 06:01 75 лет Джону Дикону: куда пропал самый загадочный участник Queen? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто такой Джон Дикон и почему его называют «тихим гением Queen»

Джон Ричард Дикон — басист легендарной рок-группы Queen, самый младший участник коллектива. Присоединился к группе в 1971 году — позже остальных участников, когда группа Smile, основанная Брайаном Мэем и Роджером Тейлором, уже работала с Фарухом Булсарой — Фредди Меркьюри — и сменила название на Queen.

На фоне эпатажного Фредди Меркьюри, не менее яркого Роджера Тейлора и видного любителя тяжёлых риффов Брайана Мэя Джон Дикон казался непримечательным. Многие называли его тихоней и шутили, что участник легендарной группы настолько скромен, что единственное, что может сказать о себе: «Я Джон Дикон, и я родился 19 августа 1951 года». Но, конечно, это заблуждение.

Джон Дикон получил прозвище «тихий гений Queen» не просто так. Он стал автором ряда громких хитов коллектива — Spread Your Wings, Back Chat, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free. А история You`re My Best Friend из знаменитого альбома A Night At The Opera тронула фанатов — песня была посвящена супруге Джона Веронике. На фоне прогремевшей тогда Bohemian Rhapsody композиция немного потерялась, но не забылась.

Группа Queen. Джон Дикон — крайний слева. Фото © Getty Images / Dave Hogan

А ситуация с выпуском Another One Bites The Dust демонстрирует, что Дикон смог отстоять перед другими участниками Queen и руководством лейбла право на издание песни в виде сингла. Убедить боссов и коллег было далеко не самой простой задачей — особенно с учётом того, что в группе до 1988 года большая часть средств доставалась автору хита.

«Эта песня появилась потому, что я всегда хотел сделать что-то в духе «чёрной» музыки, что-то в стиле диско. Мне удалось включить песню в альбом такой, какой я видел её. Она нетипична для Queen, и я не знаю, сделаем ли мы когда-нибудь нечто подобное. Почти сразу у нас возникли из-за неё разногласия», — рассказывал Дикон об истории Another One Bites The Dust.

Будучи талантливым техником, Джон сконструировал усилитель Deacy Amp, который использовал сам, а впоследствии — Брайан Мэй. У него был ещё один талант — умение обращаться с денежными средствами. Он почти с самого начала заведовал финансовыми делами команды, выполняя функции внутреннего контролёра, администратора и даже бухгалтера.

Ранние годы, и как Дикон попал в Queen

Джон родился 19 августа 1951 года в Лестере графства Лестершир. Его отец, Артур Генри Дикон, работал в страховой компании Norwich Union, мама, Лилиан Перкинс, — в фирме Goldfinch Productions. Помимо Джона, в семье была ещё дочь Джулия. В 1960 году Диконы переехали в город Одби.

Первоначально будущего басиста больше интересовала не музыка (хотя родители на семь лет подарили ему гитару), а электроника. Он проводил часы за журналами об электротехнике, конструировал небольшие устройства. Поворотным моментом стала модификация отцовского магнитофона, позволившая записывать радиоэфир на плёнку. Именно тогда Джон познакомился с творчеством The Beatles и многих других исполнителей. И «ливерпульская четвёрка» вдохновила его — Дикон стал учиться играть на гитаре.

Джон Дикон присоединился к Queen в 1971 году. Фото © Getty Images / Gus Stewart / Redferns

В 1965 году, в возрасте 14 лет, в школе Джон собирает первую группу — The Opposition (The New Opposition) и участвует в ней в качестве гитариста и автора песен. В начале 1966 года обстоятельства складываются так, что парень берётся за бас.

«Джон уже тогда говорил, что может сделать всё что угодно. Конечно, речь шла о его любимой электронике, гитаре, на которой он играл в первое время. Потом от нас ушёл басист, и Джон был единственным, кто решился освоить практически незнакомый для него инструмент. Далее он уже с ней не расставался», — утверждал приятель Дикона по The New Opposition Дэйв Уильямс.

Ради учёбы в техническом колледже Дикон в 1969 году переехал в Лондон — The New Opposition распалась. Несмотря на обучение, Джон продолжает играть на басу, присоединяется к нескольким группам и пишет собственные песни и музыку.

Существуют две версии того, как Джон попал в Queen. По одной из версий, он увидел объявление о прослушивании в газете, по другой — музыканты познакомились на дискотеке в колледже. Как бы там ни было, в феврале 1971 года Дикон пришёл на прослушивание, обыграл семерых претендентов и его приняли. На тот момент ему было 19 лет, и он оказался младшим из четвёрки. Первый концерт с участием нового члена команды состоялся 2 июля 1971 года в колледже управления имуществом в Кенсингтоне. Дебютный альбом под названием Queen вышел в 1973 году под лейблом EMI Records. Тогда в составе участников музыкант был указан как Дикон Джон, чтобы «звучало более интересно».

Уход из группы после смерти Фредди Меркьюри

В 80-х годах Джон Дикон порой играл и в других проектах. Он принял участие в записи сингла Man Friday & Jive Junior Picking Up Sound, а также играл с The Immortals. Работал с Элтоном Джоном, принимал участие в записи саундтрека к фильму «Бигглз: Приключения во времени».

24 ноября 1991 года умер Фредди Меркьюри. Джон сразу заявил, что уходит из группы. «Никаких Queen без Фредди», — сказал как отрезал музыкант.

В 1997 году состоялся мемориальный концерт, по итогам которого записали единственную песню без участия Меркьюри — No-One but You (Only the Good Die Young). Дикон присоединялся к коллегам, но в том же году завершил творческую карьеру. Сколько зарабатывают на турах без Фредди.

Джон Дикон считает, что без Фредди Меркьюри нет Queen. Фото © Getty Images / Steve Wood / Mirrorpix

В 2001 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор записали ремейк на We Are The Champions в исполнении Робби Уильямса. После этого бывший басист Queen дал интервью Sun:

«Это одна из величайших песен, когда-либо написанных человечеством, и я думаю, что они погубили её. Не хотелось бы язвить, но давайте просто признаем, что Робби Уильямс — не Фредди Меркьюри. Фредди невозможно заменить, и уж тем более Уильямсом», — был категоричен Дикон.

Жив ли Джон Дикон сейчас и чем он занимается

По состоянию на 2026 год Джон Дикон жив. Он ведёт тихую жизнь, не даёт интервью и не появляется на публике. По последним данным, музыкант проживает в районе Патни на юго-западе Лондона и полностью погрузился в семейные хлопоты. Несмотря на многочисленные предложения от коллег, Дикон неоднократно отказывался вернуться в состав Queen, но иногда консультирует музыкантов по финансовым вопросам. Звёзды, ушедшие из профессии и вернувшиеся.

Брайан Мэй как-то высказал сомнение по поводу возможности возвращения на сцену Дикона, отметив, что для него это было бы слишком большим стрессом.

Личная жизнь: жена и дети

Личная жизнь Джона Дикона отличается завидным для шоу-бизнеса постоянством. В 1971 году он познакомился с Вероникой Тетцлафф — девушка родом из польской католической семьи работала учителем. Пара быстро стала встречаться и оформила отношения в 1975 году. В этом же году родился их первенец, Роберт.

Джон Дикон с женой Вероникой Тецлафф. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Queen

Всего у Джона и Вероники шестеро детей: Роберт (1975), Майкл (1978), Лаура (1979), Джошуа (1983), Люк (1992), Кэмерон (1993). Роберт женат, живёт в Лондоне, воспитывает сына и дочь: Майкл с женой и сыном проживает в США. Джошуа ранее играл на басу, закончил Бристольский университет; Люк тоже какое-то время посвящал музыке, Кэмерон учился в Рохэмптонском университете, сейчас занимается видеомонтажом и танцами. О жизни единственной дочери Диконов, Лауре, широкой публике неизвестно.

31 мая 2014 года состоялся заключительный концерт мюзикла We Will Rock You. На сцене тогда выступили Мэй и Тейлор, а в зрительном зале их поддерживали жена Роджера, Сарина, и дети Дикона: Кэмерон, Люк, Джошуа и Роберт с супругой.

Джон Дикон в «Богемской рапсодии»

В фильме «Богемская рапсодия» Джона Дикона сыграл Джо Мацелло. Фото © Кадр из фильма «Богемская рапсодия», режиссёр Брайан Сингерс, сценаристы

Энтони Маккартен, Питер Морган

В 2018 году на широкие экраны вышел байопик Брайана Стингера «Богемская рапсодия» о группе Queen. Джона Дикона там сыграл актёр Джозеф (Джо) Мацелло (1983), известный по ролям в лентах «Парк юрского периода» (1993), «Социальная сеть» (2010). Фанатов поразило почти абсолютное внешнее сходство Мацелло и Дикона — тот же самый эффект получился и у исполнителя роли Брайана Мэя Гвилима Ли. Известно, что актёр виделся с сыном басиста Люком, а сам музыкант прислал Мацелло письмо, где положительно оценил его работу.

FAQ — ответы на вопросы

Жив ли сейчас Джон Дикон?

Да, Джон Дикон сейчас жив.

Почему Джон Дикон ушёл из Queen?

Джон Дикон ушёл из Queen после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году, так как, по его мнению, после ухода вокалиста продолжать работу в коллективе под прежним именем бессмысленно.

Сколько лет Джону Дикону в 2026 году?

Джон Дикон родился 19 августа 1951 года — в 2026 году ему исполняется 75 лет.

Кто сыграл Джона Дикона в фильме «Богемская рапсодия»?

Джона Дикона в фильме «Богемская рапсодия» сыграл актёр Джозеф Мацелло.

Авторы Екатерина Субботина