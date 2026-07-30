Их списали, но они выжили: Как Джонни Депп и ещё восемь звёзд триумфально вернулись после забвения Оглавление Кэмерон Диас: пауза ради личного счастья Линдси Лохан: от кризисного периода к новым проектам Брендан Фрейзер: из забвения к «Оскару» Маколей Калкин: возвращение на своих условиях Роберт Дауни – младший: от кризиса к культовой роли Вайнона Райдер: через скандал к новому витку популярности Тоби Магуайр: возвращение к знаменитому образу Мэттью Макконахи: смена амплуа и камбэк Слава — явление непостоянное, и даже мировые звёзды по разным причинам порой переживают забвение. Life.ru рассказывает о тех, кто сумел вернуться на большой экран после долгих перерывов и громких скандалов. 29 июля, 21:55 Джонни Депп, Кэмерон Диас, Брендан Фрейзер: как вернуться в Голливуд после забвения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Джонни Депп готовится вновь покорять Голливуд. В Сети появился первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история», где 63-летний американский актёр исполняет главную роль. Эта работа станет его первой крупной голливудской картиной после череды судебных разбирательств и многолетнего перерыва. Премьера в мировом прокате запланирована на 13 ноября.

Путь Деппа к этому камбэку был непростым. Проблемы начались ещё в 2016 году на фоне громкого развода с актрисой Эмбер Хёрд. Ситуация стремительно накалялась, а в 2018-м обвинения в домашнем насилии окончательно подточили репутацию актёра. Кульминацией кризиса стал 2020 год, когда студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли в третьей части «Фантастических тварей».

С этого момента карьера Джонни фактически встала на паузу. Почти три года — с 2020-го по 2023-й — он практически не появлялся на больших экранах. Последней работой перед перерывом стал фильм «Великий» (2020). Первым шагом к возвращению стала французская историческая драма «Жанна Дюбарри», премьера которой состоялась в мае 2023 года. Теперь же Депп делает новую ставку на голливудский проект, который должен показать зрителям, что актёр по-прежнему способен быть в центре внимания.

История Джонни Деппа — далеко не единственный пример того, как актёры возвращаются в индустрию после долгого отсутствия. У каждого из них свой сценарий паузы и своего рода «второе рождение» в профессии. Вот несколько ярких примеров.

Кэмерон Диас: пауза ради личного счастья

Кэмерон Диас делала перерыв в кино после рождения детей. Фото © ТАСС / Sthanlee Mirador / Sipa USA

Кэмерон Диас осознанно ушла из кино после фильма «Энни» в 2014 году, признавшись, что устала от бесконечных съёмок и хотела «вернуть себе жизнь». В этот период актриса сосредоточилась на личной жизни. Она вышла замуж за Бенджи Мэддена, стала мамой и занялась бизнесом.

Почти десять лет Диас не снималась, но её возвращение оказалось символичным. Новый проект получил название «Снова в деле», будто подчёркивая, что Кэмерон действительно готова снова быть в центре киноиндустрии.

Линдси Лохан: от кризисного периода к новым проектам

Линдси Лохан смогла справиться со своими зависимостями. Фото © ТАСС / Lev Radin / Sipa USA

Линдси Лохан в конце 2000-х годов столкнулась с чередой проблем: постоянные аресты, лечение в реабилитационных центрах и сложности с законом подорвали доверие продюсеров и практически закрыли для неё двери в большое кино. Актриса решила уехать подальше от Голливуда и обосновалась в Дубае, где могла жить спокойнее и без постоянного внимания папарацци.

Со временем Лохан справилась с зависимостью, построила личную жизнь и стала мамой. Возвращение в кино оказалось многоступенчатым. Она подписала контракты на стриминговые проекты, включая фильмы «Ирландское желание» и «Наш маленький секрет» на Netflix, а также приняла участие в продолжении культовой комедии нулевых «Чумовая пятница – 2».

Брендан Фрейзер: из забвения к «Оскару»

Брендан Фрейзер получил «Оскар» после возвращения. Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Брендан Фрейзер, любимец публики 90-х и начала 2000-х, известный по приключенческой франшизе «Мумия», на долгие годы практически исчез из большого кино. На это повлияло сразу несколько факторов: серьёзные травмы, полученные на съёмках, тяжёлый развод, проблемы со здоровьем и эмоциональное выгорание. Кроме того, актёр столкнулся с неприятными ситуациями в индустрии, которые надолго подорвали его уверенность в себе.

Возвращение Фрейзера оказалось одним из самых трогательных и сильных в новейшей истории Голливуда. Роль в драме Даррена Аронофски «Кит» потребовала от актёра колоссальных физических и эмоциональных усилий. Он играл персонажа с тяжёлой судьбой, используя сложный грим и демонстрируя редкую глубину переживаний. За эту работу Фрейзер получил «Оскар» как лучший актёр, а зрители и критики восприняли его камбэк как настоящую победу над обстоятельствами.

Маколей Калкин: возвращение на своих условиях

Маколей Калкин вернулся в независимые проекты. Фото © ТАСС / Image Press Agency / Sipa USA

Звезда «Один дома» Маколей Калкин столкнулся с выгоранием ещё в подростковом возрасте. Давление со стороны родителей, постоянные съёмки и погоня за гонорарами лишили его детства. В итоге он взял паузу и почти на десять лет исчез с экранов.

Возвращение было постепенным. Сначала это были независимые проекты, съёмки в клипах и рекламе, а затем второстепенные роли в сериалах. Сегодня Калкин снова в индустрии, но теперь он сам диктует условия и выбирает проекты, которые ему действительно интересны.

Роберт Дауни – младший: от кризиса к культовой роли

Роберт Дауни – младший после долгой паузы смог вернуться в кино. Фото © ТАСС / SOPA Images / Sipa

Роберт Дауни – младший прошёл один из самых драматичных путей в Голливуде. В конце 1990-х годов проблемы с наркотиками и законом привели к арестам и тюремному сроку. В 1999 году он получил три года заключения в Калифорнийском центре лечения наркозависимости из-за нарушения условий испытательного срока. Из-за скандальной репутации страховые компании отказывались работать с актёром, а Голливуд фактически объявил ему бойкот.

Тем не менее спустя годы Дауни-младший сумел не просто вернуться, а стать одной из главных звёзд индустрии. Его триумфальное возрождение связано с ролью Железного Человека. Именно этот образ не только перезапустил карьеру актёра, но и сделал его лицом киновселенной Marvel.

Вайнона Райдер: через скандал к новому витку популярности

Вайнона Райдер вернулась в кино после скандала с кражей. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

В начале 2000-х годов Вайнону Райдер арестовали за кражу в магазине, после чего последовало судебное разбирательство. Этот инцидент, а также проблемы со страховкой и внутреннее давление едва не поставили крест на её карьере. По словам самой Вайноны, в те годы она всерьёз задумывалась об уходе из кино.

Первые шаги к возвращению были осторожными. Небольшие, но заметные роли, например мама Спока в «Звёздном пути» (2009), участие в драме «Чёрный лебедь» (2010) и озвучка персонажа в мультфильме «Франкенвини» (2012).

Однако по-настоящему эпичным камбэком стал сериал «Очень странные дела». Проект не только вернул актрису в центр внимания, но и привлёк к шоу зрителей, которые специально следили за её игрой.

Тоби Магуайр: возвращение к знаменитому образу

Тоби Магуайр брал паузу, но снова пришёл в кино. Фото © ТАСС / IMAGO / Alexandra Fechete

После трилогии о «Человеке-пауке» Тоби Магуайр стал появляться в кино гораздо реже, а после работы над мультфильмом «Босс-молокосос» и вовсе взял паузу на несколько лет. В этот период актёр занимался продюсированием и даже участвовал в профессиональных играх в покер, организуя закрытые турниры для известных людей с высокими ставками в Лос-Анджелесе.

Многие считали, что Магуайр окончательно отошёл от актёрской карьеры, но его возвращение оказалось эффектным и долгожданным. Тоби вновь примерил образ Питера Паркера в блокбастере Marvel «Человек-паук: Нет пути домой», снявшись вместе с Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом.

Мэттью Макконахи: смена амплуа и камбэк

Мэттью Макконахи смог успешно сменить амплуа и вернуться в кино. Фото © ТАСС / ZUMA

Мэттью Макконахи в один момент устал от амплуа героя романтических комедий и взял паузу примерно на два года. Переехав в Техас, актёр сосредоточился на писательстве и тщательно отбирал новые проекты. Показательным фактом является то, что он даже отказался от роли в комедии с гонораром в 14,5 миллиона долларов, чтобы не возвращаться к привычному образу.

Этот осознанный шаг окупился с годами. Возвращение Макконахи ознаменовали серьёзные драматические роли в фильмах «Линкольн для адвоката», «Киллер Джо» и «Далласский клуб покупателей». Отказ от лёгких ролей позволил актёру раскрыть новые грани таланта, что в итоге принесло ему премию «Оскар» за работу в «Далласском клубе покупателей» и закрепило за ним статус актёра, способного на глубокие и многослойные образы.

Авторы Кира Громова