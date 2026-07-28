Рандеву с тросточкой: Как Пугачёва сдала на глазах у всех, а Галкин считает убытки от тура Оглавление Пенсионерка в мини-юбке: как сейчас выглядит Примадонна Почему Максим Галкин* нервничает Сколько сейчас зарабатывает Галкин* Разница в возрасте между Максимом Галкиным* и Аллой Пугачёвой всё заметнее. Теперь иноагент похож на сиделку, которая следит, чтобы бабушка не упала на улице. Ещё ему приходится работать за двоих. Как сейчас живёт беглое звёздное семейство? 27 июля, 21:55 Как беглые Пугачёва и Галкин* попали в передрягу на фестивале Вайкуле и как пытаются заработать. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM / B..Robinson

Пенсионерка в мини-юбке: как сейчас выглядит Примадонна

На прошедшем на днях фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, пожалуй, самыми заметными были 77-летняя Алла Пугачёва с тростью и моложавый 50-летний Максим Галкин*. Многие увидели, что Примадонна сдала: постоянно смотрит под ноги, сильно хромает, с трудом говорит и зависает точно как экс-президент США Джо Байден. Сложилось впечатление, что без помощи мужа она уже в принципе не может ходить.

— Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Сейчас беру палочку только, когда много народу, для уверенности, — объяснила свой вид Пугачёва.

Несмотря на недавнюю травму, певица была одета довольно эпатажно: в молодёжное мини и чепчик, из-под которого не виднелось ни пряди волос. В другой раз она предстала с причёской, открывающей почти лысую голову. Вероятно, Алла Борисовна устала носить парики, но всё ещё хочет выглядеть юной.

От папарацци не скрылось, что Пугачёва недавно посещала пластических хирургов. У неё шрам на подбородке, видимо, после удаления имплантата, и новый нос.





Почему Максим Галкин* нервничает

Максим Галкин* пытался отвлечь людей от супруги. Он много и невпопад шутил, отгонял от неё фотографов, при каждом удобном случае переходил на мову. Казалось, пародист сильно нервничает. Но казусы всё равно случались. Например, когда Пугачёвой протянули цветы, она неловко потянулась за ними, но он схватил их вместо неё.

Однако самая показательная ситуация произошла, когда украинские журналисты спросили Галкина*, собираются ли они выступить в Киеве. Он явно растерялся и не знал, что ответить.

— Странный вопрос. Вы же знаете, мы вас поддерживаем! — наконец промямлил юморист.

Примадонна, наоборот, восприняла вопрос с энтузиазмом.

— Конечно! Пригласите — споём вместе, — засияла Пугачёва.

Она хотела ещё что-то сказать, но Галкин* чуть ли не силой увёл её прочь.

Шрам на подбородке Аллы Борисовны. Фото © Telegram / Хуже и не скажешь

Сколько сейчас зарабатывает Галкин*

После начала СВО звёздная чета эмигрировала в Израиль. Когда начались конфликты с Палестиной и Ираном, супруги превратились в перекати-поле. Причём Алле Борисовне противопоказаны и холод, и жара. Зимой она предпочитает находиться на Кипре, где у них пентхаус в новостройке. Лето проводит в Латвии.

По слухам, этим летом Пугачёву ждали с распростёртыми объятиями и мешком денег в Таиланде. Якобы её пригласили выступить на двух масштабных шоу у побережья океана за 2 миллиона долларов. Однако она вынуждена была отказаться.

Максиму Галкину* приходится отдуваться за двоих. Недавно он опубликовал свою афишу на ближайшие полгода. В августе у него юбилейный, посвящённый 50-летию, тур по Латвии и Литве, всего девять выступлений. Стоит признать, билеты продаются хорошо, их средняя цена — порядка 65 евро. Но вместимость залов невелика, плюс-минус 1000 человек. Таким образом, весь тур принесёт до 600 тысяч евро. Юмористу достанется 15–30%, то есть примерно 100 тысяч в валюте, или 9 миллионов в рублях. Вроде бы неплохо. Но на эту сумму придётся содержать долгое время всю семью — себя самого, Примадонну, близнецов Лизу и Гарри. Осенью будет ещё по одному концерту в Карловых Варах, Вене, Праге, Лимассоле и Кишинёве, но там билеты почти не продаются. Например, на ближайший, который пройдёт 25 сентября в карловарском отеле «Термаль», продано от силы 5% билетов, причём самых дешёвых.

Билеты на сентябрьский концерт Галкина* в Карловых Варах почти не продаются. Фото © biletkartina.tv

Не исключено, что вскоре Пугачёва с Галкиным* лишатся всего своего имущества в России, включая пресловутый замок в деревне Грязь. Такую логику подсказывает недавнее принятие Госдумой закона об аресте активов релокантов за действия против интересов нашей страны.

* Признан в России иностранным агентом.

Авторы Пётр Егоров