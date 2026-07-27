Старость не радость: Почему Ахеджакова, Филиппенко и Калныньш удрали на Запад, но тянут руки к рублю Оглавление Почему 88-летняя Лия Ахеджакова мотается по миру Как Барбара Брыльска вдруг вспомнила русский язык Моноспектакль «Кащея» при пустом зале: где сейчас Филиппенко Как Ивар Калныньш паразитирует на русской классике Несмотря на преклонный возраст и славу у нашего зрителя, Лия Ахеджакова, Барбара Брыльска, Ивар Калныньш и Александр Филиппенко возненавидели Россию. Интересно, что при этом они не забывают зарабатывать на ней, но дела у них идут всё хуже. 26 июля, 21:55 Почему сбежавшие Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова и другие актёры в старости возненавидели Россию, но кормятся с неё. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Артем Геодакян, EPA / CLEMENS BILAN

Почему 88-летняя Лия Ахеджакова мотается по миру

Кинувшая якорь в Израиле Лия Ахеджакова отметила своё 88-летие в Майами. Якобы случайно её встретил и сделал с ней селфи нью-йоркский блогер Денис Череда. Она выглядела так, словно не очень понимает происходящего вокруг.

— Мне посчастливилось записать с Лией Меджидовной интервью для моего канала. К сожалению, сейчас публиковать его небезопасно. Мы договорились дождаться времени, когда это можно будет сделать без риска для Лии Меджидовны, — интригует Череда. Учитывая возраст актрисы, эта заявка на хайп выглядит очень двусмысленно.

88-летняя Лия Ахеджакова напоминает о себе, фотографируясь с блогерами. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cheredov

Ахеджакова без устали гастролирует по миру. В этом году она уже успела сыграть 11 спектаклей: в Испании, Германии, ОАЭ, Австрии и США — впереди ещё два, на площадках в Тбилиси и Белграде, а на следующий год запланированы гастроли по Израилю. Ей бы лучше отдохнуть, но нельзя, нужны деньги.

В её репертуаре всего две пьесы: «Мой внук Вениамин» иноагентки Улицкой* и «Веди свой плуг по костям мертвецов» польки Ольги Токарчук. Первое произведение пронизано мыслями о якобы антисемитизме и невоспитанности русских.

Можно подсчитать, сколько престарелая звезда зарабатывает: артистам её уровня за спектакль платят до 500 тысяч рублей. Если взять эти цифры за основу, то Лия Меджидовна делает в лучшем случае 6,5 млн рублей в год без учёта рабочих расходов.

Впрочем, денег у неё может быть чуть больше. По информации SHOT, Ахеджаковой ежемесячно начисляют по 95 тысяч рублей пенсии вместе с надбавками — премией имени братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и доплаты за звание народной артистки. Всего с 2023-го по 2025-й на её счетах в российских банках осело 2,2 млн рублей, плюс накапали проценты 200 тысяч рублей.

Лия Ахеджакова устроилась отлично. Она регулярно и без проблем прилетает в Москву, где продолжает жить её муж Владимир Персиянов. В столице у супругов есть дом в посёлке «Московский писатель» почти за 100 млн рублей и квартира на 47 квадратов на улице Удальцова за 25 млн рублей.

Антироссийская позиция Ахеджаковой хорошо известна: сравнения россиян с «чумой», проукраинские лозунги со сцены и жовто-блакитный флаг в руке. Странно, что она до сих пор не иноагент. Life.ru уже писал подробно о ней.

Как Барбара Брыльска вдруг вспомнила русский язык

Барбара Брыльска в июне этого года встретила своё 85-летие в одиночестве и безденежье, в небольшой панельной квартирке в Варшаве. Звезда «Иронии судьбы…» тяжело болеет, ведёт жизнь затворницы, рядом с ней только кошка, иногда помогает сын.

— Я очень много забываю, всё больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. И больно, и ничего с этим не сделать. Одно лекарство только — это смерть. Мне уже ничего не нужно, — призналась актриса российским СМИ.

Барбара Брыльска в кинофильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и в 2018 году. Кадры из фильмов © «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» / Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Фото © YouTube / «Барбара Брыльска. Мужчины не имеют шанса»

Дела, наверное, у неё совсем плохи. Потому что буквально год назад она бойко посылала наших журналистов.

«Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!» — кидала трубки Брыльска.

И это далеко не единственная её русофобская выходка. Известно, что Барбара громко заявляла, что никогда больше не приедет в Россию. Ещё Брыльска советовала Ахеджаковой уезжать из нашей страны, дескать, родина недостойна «великой актрисы».

Наверное, под конец жизни Барбара всё же поняла, что интересна только россиянам. Поляки её не любят за съёмки в советских фильмах, а на остальном Западе и не знают. Подробнее о ней читайте здесь.

Моноспектакль «Кащея» при пустом зале: где сейчас Филиппенко

Самому известному «Кащею» и «Азазелло» — народному артисту Александру Филиппенко — скоро исполнится 82 года. Если раньше зрители на него более-менее ходили, то теперь почти нет. В этом году ему удалось дать всего два спектакля: в Вене и Праге, впереди ещё четыре в израильских городах, но билеты пока раскупаются плохо.

Александр Георгиевич выступает с монологом «Где выход? Где дорога?». Это произведение представляет собой воспоминания автора о съёмках в «Мастере и Маргарите», отрывки из Гоголя, Зощенко и Пастернака, плюс опусы осуждённой за экстремизм Жени Беркович**.

Вряд ли Филиппенко получит доход на уровне Лии Меджидовны. Вероятно, он заработает за год менее 5 млн рублей. Впрочем, у него должна быть заначка. Перед тем как эмигрировать из России в Литву к дочери, он успел продать пару своих квартир за 150 млн рублей. Скорее всего, он тоже получает повышенную пенсию с надбавками. Причём ему ничто не помешает этими деньгами воспользоваться: он не иноагент, хотя наговорил и сделал всякого.

— Прийти в себя и забыть всю эту гадость, какой позор, — с такими словами Филиппенко покинул Россию.

Александр Филиппенко мог отправлять деньги со спектаклей ВСУ. Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

В 2014 году он категорически выступил против воссоединения Крыма с Россией. В 2022-м на своих страницах в соцсетях артист выложил своё фото в украинской вышиванке. Ещё играл в спектаклях, выручка от которых шла на финансирование ВСУ.

Как Ивар Калныньш паразитирует на русской классике

Один из любимых актёров советских зрительниц, латвиец Ивар Калныньш, скоро отметит 78-летие. И энергии отрабатывать антироссийскую повестку у него довольно много.

— Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне. — Прим. Life.ru) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили… Мне *** на это. Все эти имперские замашки россиян смешны. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз… С Россией я закончил все отношения. Туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях, — вывернул Калныньш в своих интервью.

Актёр Ивар Калныньш когда-то разбивал сердца советских женщин, а теперь плюет в Россию. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

По его мнению, это не он должен СССР, это СССР должен ему. Но Ивар Эдмундович уже год как кормится с русской классики. С декабря 2025 года он играет Алексея Каренина в «Анне Карениной» и Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». Прошло уже 15 спектаклей в Германии и США. На будущий год запланированы ещё шесть показов.

Таким образом, актёр сможет неплохо заработать на ненавистном «имперском» Толстом. Подробнее о нём здесь.

*Признана в России иностранным агентом. **Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Пётр Егоров