8 фунтов за час нытья. Как беглая дочь агента Дапкунайте зарабатывает на Западе на антироссийских пасквилях Оглавление Новый спектакль о страданиях под «советской оккупацией» Почему отца Дапкунайте подозревали в шпионаже Лондон, Брюссель: где сейчас беглая актриса Мужья и романы Дапкунайте: режиссёр-пропагандист и бизнесмен Литовские эмигранты и наши иноагенты: с кем Дапкунайте тусуется в Лондоне Биографии «интердевочки» Ингеборги Дапкунайте позавидуют авторы шпионских романов. Её отец мог иметь прямое отношение к КГБ, а сама артистка сейчас в Лондоне и поливает Россию грязью. Как живёт скандальная актриса? 20 июля, 21:55 «Интердевочка» Ингеборга Дапкунайте сбежала из России в Великобританию, где зарабатывает на антироссийских спектаклях. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин, © Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov

Новый спектакль о страданиях под «советской оккупацией»

Сейчас Дапкунайте мотается по Западу с антироссийскими пасквилями. Предстоящий август она отыграет на малой сцене Эдинбургского театрального фестиваля в «Камешке на пути». Это монолог, где актриса сидит на стуле и битый час рассказывает про тяжёлое детство.

— Ингеборга перенесёт зрителей в квартиру в Вильнюсе, где её бабушка, тётя и она сама пережили советскую оккупацию. В пьесе рассказывается об их участии в борьбе Литвы за независимость. Дапкунайте известна ролью российского посла в триллере Netflix «Оккупированные» (об оккупации Россией Норвегии) — так представляют творение артистки шотландские СМИ.

Всего запланировано 24 показа. Мест в зале 158. Билеты стоят 8–14 фунтов.

Дапкунайте расскажет шотландцам про «советскую оккупацию» Литвы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d.ingeborga

Почему отца Дапкунайте подозревали в шпионаже

Актриса лукавит про тяжёлое советское детство. Её отец был не последним человеком. В 1970 году глава МИД Громыко разослал главам республик циркуляр с призывом отобрать для отправки в Москву на учёбу национальные кадры. Это единственный раз, когда в дипакадемию принимали по прямым назначениям. От Литвы поехал Эдмундас Дапкунас, родитель актрисы.

Life.ru нашёл упоминание о нём в леворадикальной газете литовской диаспоры Америки Laisvė («Свобода») в номере за 1973 год. Издавалось оно органами Коммунистической партии США.

— Нашу газету посетил 37-летний литовец из Калварии Эдмундас Дапкунас, студент последнего курса Высшей дипломатической школы. Будущий дипломат проходит стажировку в Штатах и знакомится с ООН, — говорилось в статье.

Отец Ингеборги Дапкунайте был дипломатом и стажировался в США. Фото © spauda2.org

По окончании учёбы Дапкунас получил назначение на Шри-Ланку. Но уже в 1986 году работал в Женеве при Лиге наций. О нём критически написал журнал Pasaulio lietuvis, принадлежавший американской литовской общине, стоявшей на антисоветских взглядах. Журналисты заподозрили, что Дапкунас агент КГБ и выполняет помимо дипломатических «параллельные неизвестные обязанности». Шпионские скандалы в Женеве тогда были обычным делом.

В 1990 году Горбачёв присвоил Эдмундасу дипломатический ранг второго класса, это уровень замминистра и генконсула. Чем отец актрисы занимался после развала СССР, данных нет.

Отец Ингеборги Дапкунайте (посередине), предположительно, работал на КГБ. Фото © dom.lndb.lv

Лондон, Брюссель: где сейчас беглая актриса

Дапкунайте обмолвилась, что живёт в Брюсселе с матерью, сыном и сестрой, но на самом деле она находится в Лондоне. Недавно в столице Великобритании побывал российский турист и случайно встретил её, сделав на память совместное селфи.

Ингеборга Дапкунайте в апреле 2026 года с поклонником в Лондоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ramilnizamiev

Актриса улетела из Москвы в Лондон сразу после начала СВО, заявив, что в России всегда была «иностранкой в командировке» и «просто гостем». По её словам, она жалеет, что не уехала сразу после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и дошла даже до того, что поддержала снос памятников Пушкину на Украине.

Когда её спросили о возвращении, она исключила такую возможность.

— Я не знаю, насколько должно всё измениться. Я не знаю, захочу ли я. Что было, если бы... Всё. Уже нет. Я прожила в России чудеснейшую жизнь. У меня были друзья, близкие, — отреклась Дапкунайте.

Британское подданство у неё благодаря экс-супругу Саймону Стоуксу. Он и выступил автором и режиссёром её спектакля-монолога про «советскую оккупацию».

Мужья и романы Дапкунайте: режиссёр-пропагандист и бизнесмен

История знакомства Дапкунайте с Саймоном Стоуксом сказочная. По её словам, она впервые оказалась в Лондоне и встретилась с ним в 1993 году.

— Я работала в вильнюсском театре, и вдруг меня приглашают на пробы в Лондон. Вместе с другими претендентками лечу в Англию, показываюсь Саймону и возвращаюсь домой. А через несколько дней мне звонят и говорят, что я утверждена, — рассказывала Дапкунайте.

В Лондоне Дапкунайте видится с другими эмигрантами из Литвы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d.ingeborga

Красивую сказку ломает тот факт, что к 1992 году Дапкунайте уже снялась в британском малобюджетном сериале «Хорошие парни». То есть она крутилась в Лондоне на год-полтора раньше.

Как утверждают, свадьбу Ингеборга и Саймон отметили в фойе лондонского театра «Буш», который он возглавлял. Поселились в мужниной квартире в викторианском доме у Финсбери-парка. Брак продержался до 2009 года. Бывшие супруги до сих пор продолжают общаться и вместе работать.

Дом в Лондоне, где жила Дапкунайте. Фото © Google Maps

Стоукс считается в Британии лучшим специалистом по современной драматургии. Пресса называла его «невероятно гламурным», «чемпионом по новому». Среди самых известных его постановок — «Мех ртути», где действие происходит в постапокалиптическом мире на вечеринке богачей, один из которых придумывает ради развлечения пытать и убить ребёнка.

Но главное, Стоукс прославился как идейный вдохновитель и главный инициатор ЛГБТ*-пьес в английских театрах. В восьмидесятых он помог одному из своих актёров-протеже написать и поставить первую серьёзную пьесу, продвигающую нетрадиционные отношения. С тех пор в театре, которым руководил Стоукс, стабильно много таких постановок. Этот опыт режиссёр тиражировал по миру, поработав в США, Израиле, Швейцарии и Германии.

Бывший муж Ингеборги Дапкунайте режиссёр Саймон Стоукс. Фото © toldbyanidiot.org

В 1999-м Стоукс уехал в портовый Плимут поднимать местные консервативные театры. Дапкунайте не последовала за мужем, а осталась играть в Лондоне.

Перед пенсией Стоукс развивал престижную инклюзивную Британско-американскую драматическую академию. При всех регалиях у него нет страницы в англоязычной Википедии.

Брак артистки со Стоуксом многим казался фикцией ради общего дела. Странно выглядели и другие её отношения.

Студенческий брак Дапкунайте с актёром Арунасом Сакалаускасом распался через два года — как раз, когда она встретила Саймона Стоукса. По слухам, Ингеборга крутила роман с женатым режиссёром Эмиром Кустурицей — их неоднократно видели вместе, но актриса отвечала, что они просто дружат. Далее она встретилась в Лондоне с топ-менеджером и ресторатором Дмитрием Ямпольским, который младше её на 10 лет, и увела его из семьи. Пара поженилась в обстановке строгой секретности в 2013 году, но спустя пять лет вдруг последовал развод. В 53 года, в 2016 году, Дапкунайте родила сына Алекса, но имя его отца так и не раскрыла.

Литовские эмигранты и наши иноагенты: с кем Дапкунайте тусуется в Лондоне

Саймон Стоукс ввёл Ингеборгу в интересные круги. На днях она посетила мероприятие в честь 20-летия Lithuanian City of London Club — некоммерческой организации, которая объединяет литовских экспатов в британской столице. Сборище было похоже на масонскую сходку. Там она позировала с супругой Дарюса Даубараса, старшего офицера Всемирного банка, а ещё с актёром Декстером Флетчером из «Карты, деньги, два ствола», который женат на литовском режиссёре Далии Ибельхауптайте. Последняя ставила на подмостках Лондона «Вальпургиеву ночь» Ерофеева и «Игроков» Гоголя. Как там изображают Россию, можно представить.

Время от времени Дапкунайте играет в лондонском спектакле «Чайка: Подлинная история», которую поставил эмигрировавший в США и «бесконечно любящий Украину» кинодеятель Александр Молочников. Он, кстати, женат на канадке Одессе Рэй, снявшей оскароносную оду российским экстремистам.

Дапкунайте рекламирует антироссийский спектакль в Лондоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d.ingeborga

Сюжет такой: российский режиссёр ставит в 2022 году вольную версию «Чайки». Но его якобы давит цензура, и он бежит в Америку, где пытается прижиться. Дапкунайте играет мать. Помимо неё в постановке малоизвестные западные актёры плюс наши экспаты Андрей Бурковский и рэпер Noize MC**. Из отечественных критиков спектакль мало кто видел, а те, кто видел, плюются.

— «Чайка» Молочникова летает на уровне примитивной политической заказухи и попытки новоприбывших жителей западных стран понравиться местным за счёт экспорта ненависти к России. С такими монологами просят убежище на Западе: «Нас в России за слово «свобода« сажают, а в Америке мы можем кричать его». И так весь спектакль. Пугаем страшной Россией, рассказываем американцам, как им повезло, — раскладывает театральный блогер Константин Долотин.

Светские журналисты восхищённо называют Дапкунайте неразгаданной женщиной. Но возможно, её неразгаданность связана лишь с тем, что она была завербована MI6 ещё в молодости.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. ** Признан в России иностранным агентом.

Авторы Пётр Егоров