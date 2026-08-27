«Указал на меня»: Яшка-цыган из «Неуловимых мстителей» вспомнил, как Цурило изменил его судьбу

Актёр Юрий Цурило фактически открыл Василию Васильеву дорогу в большое кино, порекомендовав родственника создателям «Неуловимых мстителей» на роль Яшки-цыгана. Об этом пишет «Абзац».

Когда Цурило снимался в «Королевской регате», он услышал, что для новой картины ищут молодого исполнителя цыганского типажа. Тогда артист посоветовал обратить внимание на Васильева, после чего того пригласили на пробы и утвердили.

«Он порекомендовал меня в кино, когда создавали фильм «Неуловимые мстители». Искали актёра моего типажа, у него спросили, и он указал на меня. С его рекомендации меня пригласили на пробы и утвердили», — рассказал Васильев.

Новость о кончине дальнего родственника стала для него неожиданностью. Актёр признался, что они когда-то дружили и жили в одном городе, однако со временем связь оборвалась. Последняя личная встреча состоялась примерно 25 лет назад в Ярославле, куда Цурило вместе с супругой пришёл на концерт Васильева и приглашал его в гости.

После этого родственники потерялись: мобильных телефонов тогда ещё не было, поэтому за дальнейшей судьбой Цурило Васильев следил главным образом по его новым ролям. Он назвал артиста замечательным актёром и признался, что тяжело воспринял известие о его смерти.

Ранее Life.ru сообщал о смерти 79-летнего Юрия Цурило. Артист получил широкую известность благодаря картинам «Хрусталёв, машину!», «Дурак», «В августе 44-го» и другим. Его фильмография насчитывает в общей сложности более 140 работ.