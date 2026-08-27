Известная японская художница Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет

Японское агентство «Киодо Цусин» сообщило, что на 98-м году жизни скончалась Яёи Кусама, признанная одной из самых влиятельных современных художниц.

«Яёи Кусама, художница-авангардистка, получившая международное признание за свои яркие узоры в горошек и сетчатые мотивы, а также известная своими скульптурами из тыкв, и награждённая Орденом Культуры, скончалась 14-го числа в больнице в Токио от полиорганной недостаточности», — уточняет агентство.

Яёи Кусама — японская художница с мировым именем, которую за характерный повторяющийся точечный узор часто именуют «королевой горошка». Ещё в 1960-х годах, после переезда в Нью-Йорк, она стала заметной фигурой авангарда, принимая участие в эпатажных хэппенингах против войны во Вьетнаме и в акции Narcissus Garden. В тот период она творила наравне с Энди Уорхолом и Класом Ольденбургом, стоя у истоков поп-арта и минимализма, однако её собственный стиль всегда оставался абсолютно неповторимым.

«Зеркальные комнаты бесконечности» — главное визуальное изобретение Кусамы. В этих инсталляциях светящиеся шары, отражаясь в зеркальных стенах, создают ощущение бесконечного космоса.

В 2014 году одна из работ Кусамы из цикла «Сети» ушла с молотка за 7,1 млн долларов, а в 2022 году стоимость её картины поднялась до 10,5 млн долларов. Эти рекордные продажи окончательно утвердили за ней звание самой дорогой женщины-художницы в мире.

Ранее немецкий карикатурист, художник и писатель Ганс Тракслер скончался во Франкфурте-на-Майне в возрасте 97 лет. Тракслер был одним из основателей сатирических журналов Pardon и Titanic, а также входил в объединение «Новая франкфуртская школа». Особую известность ему принесли политические карикатуры. В 1980-х годах художник изображал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля в виде груши — этот образ впоследствии прочно закрепился в немецкой сатире.