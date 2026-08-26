На 67-м году жизни скончалась театровед и оперный критик Ирина Горбунова

В пресс-службе Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко сообщили, что на 67-м году жизни скончалась Ирина Горбунова — театровед, оперный критик, педагог и редактор отдела музейно-выставочной работы театра. Об этом пишет ТАСС.

Ирина Горбунова родилась в Москве в 1960 году. В 1982 году она окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, а в 1983 году — театроведческий факультет ГИТИСа. С 2006 по 2020 год она занимала должность пресс-секретаря Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как театральный критик она публиковалась в различных профильных изданиях, среди которых «Театральная жизнь», «Балет», «Музыкальная жизнь», а также в газетах «Культура», «Труд», «Российская газета» и других. Кроме того, она являлась членом экспертного совета премии «Гвоздь сезона» СТД РФ.

Горбунова отвечала за координацию музыкальной программы Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, а также была задействована в работе структуры самого театра. Помимо этого, она читала лекции по истории театра в Московской государственной академии хореографии. До последних дней своей жизни она продолжала работать редактором видеоотдела и отдела музейно-выставочной работы МАМТа.

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