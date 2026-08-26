Умер художник, превративший канцлера Коля в «грушу»

Немецкий карикатурист, художник и писатель Ганс Тракслер скончался во Франкфурте-на-Майне в возрасте 97 лет. Он умер 24 августа, о смерти мастера от имени его семьи сообщила администрация Франкфурта-на-Майне.

Тракслер был одним из основателей сатирических журналов Pardon и Titanic, а также входил в объединение «Новая франкфуртская школа». Особую известность ему принесли политические карикатуры. В 1980-х годах художник изображал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля в виде груши — этот образ впоследствии прочно закрепился в немецкой сатире.

Будущий карикатурист родился 21 мая 1929 года в Богемии на территории современной Чехии. Во Франкфурт-на-Майне он переехал в 1951 году и учился живописи в Штеделевской художественной школе. Помимо собственных книг и рисунков, Тракслер иллюстрировал произведения Фридриха Шиллера, Генриха Гейне, Марка Твена, Курта Тухольского и других авторов. Его библиография насчитывает почти 50 собственных книг и около 30 иллюстрированных изданий других писателей.

Тракслер продолжал работать и в преклонном возрасте. В 2024 году вышла его книга «Как исчезла живопись. История искусства», а в 2025-м — ещё несколько новых изданий и переизданий с его иллюстрациями.

Ранее Life.ru писал, что на 83-м году жизни умер мультипликатор, карикатурист и художник Игорь Макаров. Он работал над мультфильмами «Пёс в сапогах», «Очень синяя борода» и другими известными проектами.