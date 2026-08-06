На 88-м году жизни скончался художник Николай Марков

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался художник, профессор и бывший ректор Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной Николай Марков. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

Николая Маркова не стало 30 июля. На протяжении своей профессиональной деятельности он занимался творческой, научной и преподавательской работой. С 1975 года Марков состоял в Союзе художников СССР, имел учёную степень кандидата архитектуры и руководил кафедрой рисунка Ленинградского инженерно-строительного института.

В период с 1988 по 1993 год Марков занимал должность ректора Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной, которое сегодня известно как Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.

Его произведения вошли в собрания ряда российских музеев и культурных учреждений, включая Российскую национальную библиотеку, Всероссийский музей А. С. Пушкина и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Церемония прощания с Николаем Марковым состоится 7 августа в 15:30 в крематории Санкт-Петербурга.

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