Последний секрет Долли Партон: Её неизданную песню услышат лишь через 20 лет

Поклонникам Долли Партон придётся ждать ещё почти 20 лет, чтобы услышать одну из самых загадочных записей певицы. Неизданную композицию My Place in History звезда кантри велела открыть только 19 января 2046 года — в день, когда ей исполнилось бы 100 лет, пишет LADbible.

Партон написала и записала песню ещё в 2015 году, когда открылся её отель Dollywood’s DreamMore Resort в штате Теннесси. Композицию задумали как своеобразное музыкальное послание в будущее.

Запись находится внутри запертой деревянной «капсулы времени» Dream Box, которая хранится в отеле. По данным СМИ, туда положили CD с песней и проигрыватель, чтобы спустя десятилетия композицию всё ещё можно было услышать независимо от того, насколько изменятся технологии.

При жизни Партон признавалась, что ей самой тяжело соблюдать установленный срок. В 2022 году певица шутила, что ей очень хотелось открыть коробку раньше, поскольку песня получилась действительно хорошей.

Артистка также переживала, сохранится ли запись спустя три десятилетия и будет ли работать техника, оставленная вместе с ней. Однако менять первоначальный замысел Партон не стала.

Таким образом, даже после смерти звезды содержание и мелодия My Place in History останутся тайной ещё два десятилетия. Партон специально задумывала композицию как песню, которую будущие поколения услышат значительно позже момента её создания.

Долли Партон умерла 25 августа 2026 года в Нэшвилле в возрасте 80 лет. Представители певицы сообщили, что незадолго до смерти она боролась с онкологическим заболеванием. Ранее Life.ru подробно рассказывал о жизни и творчестве королевы кантри, автора Jolene и I Will Always Love You.