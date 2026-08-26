Трамп заявил, что нравился умершей «королеве кантри» Долли Партон

Президент США Дональд Трамп заявил, что нравился «королеве кантри» Долли Партон, которая скончалась накануне. По словам политика, артистка была уникальной.

«Она была уникальна. Я имею в виду, она была потрясающей. И потерять её — это всё равно, что потерять члена семьи. Вы знаете, мы все так хорошо её знали. Я знал её совсем немного», — сказал глава Белого дома в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку.

Трамп добавил, что Партон была далека от политики, но, тем не менее, он ей нравился.

Долли Партон — легендарная американская кантри-певица, автор песен, актриса и филантроп, родившаяся 19 января 1946 года в Теннесси. За более чем полувековую карьеру она стала одной из самых успешных и узнаваемых фигур в истории музыки, написав свыше 3000 песен, включая мировые хиты Jolene, I Will Always Love You и 9 to 5. Помимо многочисленных музыкальных наград (в том числе 11 премий «Грэмми»), Партон известна своими яркими сценическими образами, ролями в кино («С девяти до пяти», «Стальные магнолии») и масштабной благотворительной деятельностью, в частности программой Imagination Library, подарившей миллионы книг детям по всему миру.