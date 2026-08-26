Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 13:56

Трамп заявил, что нравился умершей «королеве кантри» Долли Партон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, © Getty Images / Shirlaine Forrest/WireImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, © Getty Images / Shirlaine Forrest/WireImage

Президент США Дональд Трамп заявил, что нравился «королеве кантри» Долли Партон, которая скончалась накануне. По словам политика, артистка была уникальной.

«Она была уникальна. Я имею в виду, она была потрясающей. И потерять её — это всё равно, что потерять члена семьи. Вы знаете, мы все так хорошо её знали. Я знал её совсем немного», — сказал глава Белого дома в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку.

Трамп добавил, что Партон была далека от политики, но, тем не менее, он ей нравился.

Умерла Долли Партон — автор I Will Always Love You: причина смерти и биография королевы кантри
Умерла Долли Партон — автор I Will Always Love You: причина смерти и биография королевы кантри

Долли Партон — легендарная американская кантри-певица, автор песен, актриса и филантроп, родившаяся 19 января 1946 года в Теннесси. За более чем полувековую карьеру она стала одной из самых успешных и узнаваемых фигур в истории музыки, написав свыше 3000 песен, включая мировые хиты Jolene, I Will Always Love You и 9 to 5. Помимо многочисленных музыкальных наград (в том числе 11 премий «Грэмми»), Партон известна своими яркими сценическими образами, ролями в кино («С девяти до пяти», «Стальные магнолии») и масштабной благотворительной деятельностью, в частности программой Imagination Library, подарившей миллионы книг детям по всему миру.

Трамп распорядился приспустить флаги США после смерти Долли Партон
Трамп распорядился приспустить флаги США после смерти Долли Партон

Певица скончалась накануне после борьбы с раком в возрасте 80 лет. По данным СМИ, музыкальный каталог Партон может унаследовать Майли Сайрус — её крестница.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar