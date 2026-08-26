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26 августа, 03:53

Долли Партон скончалась после борьбы с онкологией

Долли Партон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollyparton

Долли Партон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollyparton

Причиной смерти американской певицы и актрисы Долли Партон стала онкология. Об этом пишет журнал People со ссылкой на её официального представителя.

«После мужественной, но непродолжительной борьбы с раком Долли покинула земную жизнь в онкологическом центре Вандербильта-Ингрэма в окружении близких», — прокомментировал официальный представитель.

Партон госпитализировали в онкологический центр 21 августа. За несколько дней до смерти певица сама рассказала изданию об ухудшении здоровья. Она отметила, что в последнее время чувствовала себя хуже.

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Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Она входила в число самых известных исполнителей в истории кантри. Певица также стала самой продаваемой кантри-исполнительницей в мире. За карьеру Партон продала более 160 млн альбомов.

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Лия Мурадьян
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