Долли Партон скончалась после борьбы с онкологией

Причиной смерти американской певицы и актрисы Долли Партон стала онкология. Об этом пишет журнал People со ссылкой на её официального представителя.

«После мужественной, но непродолжительной борьбы с раком Долли покинула земную жизнь в онкологическом центре Вандербильта-Ингрэма в окружении близких», — прокомментировал официальный представитель.

Партон госпитализировали в онкологический центр 21 августа. За несколько дней до смерти певица сама рассказала изданию об ухудшении здоровья. Она отметила, что в последнее время чувствовала себя хуже.

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Она входила в число самых известных исполнителей в истории кантри. Певица также стала самой продаваемой кантри-исполнительницей в мире. За карьеру Партон продала более 160 млн альбомов.