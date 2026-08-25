Умерла Долли Партон — легенда кантри и автор «I Will Always Love You»

Умерла Долли Партон — одна из самых известных певиц в истории кантри. Артистке было 80 лет. О её смерти 25 августа сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи в социальных сетях.

Партон также известна как автор песен и актриса. Она была крёстной матерью певицы Майли Сайрус. За карьеру Партон выпустила десятки альбомов и стала автором около 3 тыс. песен. Её мировые продажи превысили 100 млн записей.

В последние годы Партон сталкивалась с проблемами со здоровьем. В 2025 году она отменила запланированные концерты в Лас-Вегасе. В августе 2026 года певица рассказывала о состоянии здоровья и отмечала, что продолжает восстанавливаться и работать.

Особое место в карьере Партон занимает песня «I Will Always Love You». Певица сама написала эту композицию в 1974 году после завершения профессиональных отношений с кантри-исполнителем и продюсером Портером Вагонером. Партон дважды возглавляла с ней американский кантри-чарт — в 1974 и 1982 годах.

Позже песня получила всемирную известность благодаря Уитни Хьюстон. Её версия прозвучала в фильме «Телохранитель» и 14 недель подряд занимала первое место в американском поп-чарте. Альбом с саундтреком к картине разошёлся по миру тиражом около 45 млн копий.

Таким образом, «I Will Always Love You» изначально принадлежала Долли Партон. Уитни Хьюстон не была автором композиции, а создала одну из самых известных её версий.

Ранее в возрасте 82 лет умерла американская актриса Шелли Фабарес, известная по роли Мэри Стоун в сериале «Шоу Донны Рид». Она скончалась 22 августа в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. О смерти артистки сообщили её родственники, а супруг Майк Фаррелл подтвердил эту информацию.