Умерла партнёрша Элвиса Пресли по фильму «Пикник у моря» Шелли Фабарес

Актриса Шелли Фабарес, известная по роли Мэри Стоун в сериале «Шоу Донны Рид», умерла в возрасте 82 лет. Она скончалась 22 августа у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни, сообщили её родные.

У актрисы остались муж Майк Фаррелл, с которым она прожила более 40 лет, а также приёмные дети и другие близкие. Они выпустили заявление, в котором назвали Шелли источником любви, силы и поддержки для всей семьи. Родные отметили, что её теплота и забота изменили жизни многих людей.

«Для своей семьи и друзей Шелли была источником любви, силы, смеха и утешения. Она была преданной женой, любимой мамой, дочерью, сестрой, племянницей, тётей, членом семьи и верным другом. Её теплота, щедрость, чувство юмора и изящество навсегда изменили жизнь всех, кто е знал. Она обладала удивительной способностью дарить людям ощущение того, что их ждут, ценят и о них заботятся», — отметили родные Шелли.

Фабарес была любимицей миллионов телезрителей, но для семьи её главным наследием стала та любовь, которую она дарила близким. В конце родственники попросили уважать их право на частную скорбь.

Ранее умер американский актёр Майкл Райт, который снимался в фильмах «Шугар Хилл» и «Переводчица». Ему было 70 лет. Райт скончался 19 августа в Лос-Анджелесе. По словам родственников, причиной смерти стала остановка сердца из-за осложнений редкой неврологической болезни — синдрома Маркиафавы-Биньями. Актёр родился в Нью-Йорке в 1956 году. Зрителям он также запомнился по фильмам «Деньги решают всё», «Директор» и «Пять горячих сердец».