Актёр Майкл Райт из культового триллера «Переводчица» умер в возрасте 70 лет

Скончался американский актер Майкл Райт, получивший известность благодаря ролям в картинах «Шугар Хилл» и «Переводчица». Артисту было 70 лет. Информацию о смерти актера подтвердили изданию TMZ его близкие.

Райт умер 19 августа в Лос-Анджелесе. Как заявили представители семьи, причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная осложнениями болезни Маркиафавы-Биньями — редкого неврологического расстройства.

Райт родился в 1956 году в Нью-Йорке. Зрителям он запомнился по ролям в таких картинах, как «Переводчица», «Деньги решают всё», «Директор» и «Пять горячих сердец».

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