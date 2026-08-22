Трагедия в Перми: Не стало блогера Александра Чугайнова, воспитавшего легендарного ворона Гошу

В Пермском крае умер популярный блогер Александр Чугайнов, известный по каналам «Ворон ТV» и «Жизнь вОрона Гоши». Ему принадлежала победа во всероссийском конкурсе «Видели Видео». О смерти мужчины его родственники сообщили в социальных сетях.

Причина смерти на данный момент не раскрывается. Пользователи скорбят и выражают соболезнования родным, но многих волнует и судьба знаменитого ворона Гоши — куда теперь попадёт птица, пока неизвестно.

История необычного дуэта началась весной 2020 года, когда Александр нашёл в лесу маленького воронёнка, чьё гнездо разрушила гроза. Он забрал его домой. Гоша оказался необычайно способным: выучил цвета, различал предметы, выполнял команды, колол орехи, помогал рубить дрова, решал головоломки и даже играл в крестики-нолики. За каждым видео была видна огромная любовь хозяина к своему пернатому другу.

Страницы Гоши в соцсетях быстро набрали популярность — за жизнью птицы следили сотни тысяч людей по всей России и за рубежом. В 2021 году дуэт победил в программе «Видели видео», а в 2023 году Гоша снялся в фильме-сказке «Огниво». Буквально неделю назад Александр показывал, как обустроил для птицы новый бассейн, и рассказывал о планах на осень.

Ранее в Бразилии после косметологической операции умерла известная блогерша Марта Келли. Ей было 33 года. 12 августа ей сделали комплексное вмешательство: липосакцию, установку грудных имплантатов и абдоминопластику. Через два дня состояние резко ухудшилось, её срочно госпитализировали, но спасти не смогли — 17 августа она скончалась.