Обладательница титула «Мисс Земля Индонезия — 2025» умерла в свой день рождения

В Индонезии не стало королевы красоты Путри Андриани Джуфичи. Девушка умерла 14 августа 2026 года — в свой день рождения. Об этом сообщает сингапурское издание Mothership со ссылкой на индонезийские СМИ Kompas и Detik.

В 2025 году Джуфича завоевала титул «Мисс Земля Индонезия», а также заняла второе место на национальном конкурсе «Мисс Гранд Индонезия — 2025», представляя провинцию Северный Сулавеси. Позже организация Putri Nusantara выбрала её для участия в международном этапе «Мисс Земля — 2025» в Маниле (Филиппины), где она получила специальную награду за лучший социальный проект как экоактивистка.

Официальная причина смерти девушки не разглашается. По неподтверждённой информации, у неё мог случиться сердечный приступ. Организация Miss Grand Indonesia опубликовала в соцсетях прощальный пост с фотографией Путри:

«С глубочайшей скорбью организация Miss Grand Indonesia оплакивает уход Путри Андриани Джуфичи, вице-мисс Grand Indonesia 2025. Ты была больше, чем обладательница титула. Ты была частью нашей семьи Grand — прекрасной душой, чья грация, сила и дух тронули столько сердец. Хотя твоё путешествие с нами завершилось слишком рано, воспоминания, любовь и свет, которыми ты делилась, навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Путри, известная близким под ником Pijey, родилась в городе Манадо на севере Сулавеси. Она активно занималась защитой окружающей среды: участвовала в кампаниях по сокращению отходов, сохранению рек и экологическому просвещению населения. Кроме того, девушка пробовала себя в музыке и выпустила песню под названием «Mati Saja».

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