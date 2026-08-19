Пропавшую неделю назад блогершу Соню Беллину убили и сожгли — задержаны двое

В южной части Франции обнаружено обгоревшее тело 29-летней TikTok-блогерши Сони Беллиной, пропавшей больше недели назад. Личность погибшей подтвердили по результатам экспертизы ДНК, сообщила прокуратура Нима.

Соня Беллина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ soniiabelliina

Тело обнаружил в винограднике сельскохозяйственный рабочий 12 августа неподалёку от города Сен-Жиль в департаменте Гар, пишет Le Figaro. После находки прокуратура начала расследование по статье об убийстве с отягчающим обстоятельством.

Ещё накануне следствие заявляло лишь о высокой вероятности того, что погибшей является Беллина: окончательного заключения ждали после сравнения образцов ДНК. Теперь эти данные подтверждены официально. Кроме того, по делу задержали двух мужчин. По словам прокурора Нима Сесиль Жансак, следствие располагает данными, позволяющими подозревать их в прямой или косвенной причастности к произошедшему. Их роль пока устанавливается.

Соня Беллина пропала 10 августа после того, как вечером ушла из дома родственников. Её близкие рассказывали французским СМИ, что девушка собиралась встретиться со знакомым мужчиной и после этого не вернулась. Эта версия семьи пока не означает, что именно встреча была связана с её гибелью.

Беллина была известна благодаря коротким роликам и прямым эфирам в TikTok, где за ней следили более 250 тысяч пользователей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчину подозревают в убийстве одного сына и попытке расправиться со вторым. Несколько недель в семье шли ссоры из-за того, как делить имущество. Обострилось всё 14 августа. В тот день двое сыновей приехали к отцу на его работу. Между ними снова вспыхнул конфликт.