Мужчина убил учительницу, ранил её подругу-тренершу и угнал Lexus на Кунашире

В Южно-Курильске задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух преподавательниц. Одна женщина погибла, вторую удалось спасти благодаря очевидцам. После преступления злоумышленник скрылся на автомобиле одной из пострадавших, рассказали в пресс-службе СК по региону.

По предварительным данным, ночью мужчина поджидал знакомых в подъезде дома на Курильском проспекте. Когда они выходили из квартиры, он ворвался внутрь и заставил женщин вернуться в жильё.

Там подозреваемый напал на обеих с ножом. Учитель местного образовательного центра Елена скончалась на месте, а тренер-преподаватель спортивной школы «Афалина» Кристина получила ранения в грудь и живот. Пострадавшей оказали первую помощь очевидцы.

Сам нападавший забрал ключи от Lexus раненной Кристины и уехал, предположительно прихватив с собой нож. Мужчина работает инспектором отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество.

Подозреваемого нашли и задержали спустя сутки. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас мужчину допрашивают, после чего должен решиться вопрос о мере пресечения.

Несколькими днями ранее уголовное дело возбудили в Уфе, где 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестёр. Девятилетнюю и 16-летнюю пострадавших доставили в больницу, а подозреваемую задержали.