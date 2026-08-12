В Архангельской области мужчина убил попутчицу, которую согласился подвезти

В Архангельской области между 32-летним водителем и 61-летней женщиной, которую он согласился подвезти, вспыхнула ссора. В итоге мужчина нанёс ей несколько ударов ножом в лицо и шею. Женщина скончалась на месте. Трагедия случилась утром 11 августа в Новодвинске, сообщает региональный СК.

Подозреваемый попытался скрыться и замести следы, но его задержали на автомойке. Он признался в содеянном. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Подозреваемый дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее в Новой Москве мужчина и женщина получили ножевые ранения. При этом перед инцидентом женщина сама позвонила в экстренные службы и предупредила, что они с мужем собираются убить друг друга. Спасатели прибыли сразу. Дверь в квартиру была открыта. Внутри нашли супругов с ножевыми ранениями и передали врачам.