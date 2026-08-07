«Мы убьём друг друга»: Супруги устроили поножовщину, предупредив экстренные службы
В Новой Москве супруги попытались убить друг друга и заранее позвонили в полицию
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В Новой Москве мужчина и женщина получили ножевые ранения после того, как заранее сообщили экстренным службам о своих намерениях. Об этом сообщает MSK1.RU.
По данным агентства, женщина позвонила в экстренные службы и заявила, что они с супругом собираются убить друг друга. После этого на место незамедлительно направили спасателей. Прибывшие сотрудники обнаружили в квартире мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Дверь в жильё была открыта. Пострадавших передали медикам скорой помощи. Информации об их состоянии пока не приводится.
Ранее в Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве супруги на почве ревности 5 августа в квартире на Пятницком шоссе. Он нанёс ей не менее пяти ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. СК возбудил уголовное дело.
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