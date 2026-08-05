Москвич с ножом устроил кровавую расправу над женой, заподозрив её в измене

Московские следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги. Конфликт разгорелся 5 августа в квартире жилого дома на Пятницком шоссе, сообщили в столичном управлении СК России.

По версии следствия, поводом для расправы стала ревность. Фигурант нанёс жене не менее пяти ударов кухонным ножом, от которых та скончалась на месте. Тушинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Орудие убийства. Фото © Telegram / Столичный СК

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Задержанного в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

По информации Baza, подозреваемым оказался 31-летний Ерванд А., погибшей — его 30-летняя супруга Анаит П. Незадолго до трагедии пара вернулась в квартиру от родителей, после чего вспыхнула ссора из-за предполагаемой измены. Женщина пыталась укрыться в одной из комнат, однако муж выломал дверь. Оба работали на столичном дорожном предприятии, у них остался малолетний ребёнок.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Лодейном Поле 63-летний местный житель напал с топором на соперника из-за ревности. Инцидент произошёл 2 августа. Мужчина ударил 52-летнего потерпевшего топором по голове, но тот сумел оказать сопротивление и скрыться, после чего ему оперативно помогли врачи. Нападавший задержан и уже дал показания.