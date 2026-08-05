Тела убитых в Паттайе россиян передали семье после проведения экспертиз

В Таиланде завершились судебные экспертизы по делу об убийстве россиян Романа и Дианы Назимовых. Тела погибших передали родственникам для проведения траурных мероприятий. Об этом РИА «Новости» сообщили в полицейском участке Хуай Яй в Паттайе, где ведется следствие по делу об их убийстве.

«Все экспертизы завершены, тела уже переданы семье для траурных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 6 августа состоится церемония памяти россиян Романа и Дианы Назимовых, погибших в Паттайе. В рамках мероприятия также планируют почтить тайскую семью из трёх человек, которая могла стать жертвой тех же злоумышленников.