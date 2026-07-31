Байк, слежка и две могилы: Что известно об убийстве россиян в Паттайе

Исчезновение 22-летней Дианы Назимовой и её 17-летнего брата Романа под Паттайей за несколько дней превратилось из поисковой операции в расследование двойного убийства. Двое задержанных заявили полиции, что хотели похитить мотоцикл россиян, а после расправы спрятали тела недалеко от горы Кхао Чи Чан.

По состоянию на вечер 31 июля это остаётся версией следствия, основанной в том числе на показаниях подозреваемых. Полиция ещё искала предполагаемое место захоронения, официальные результаты опознания и экспертиз опубликованы не были.

Как пропали Диана Назимова и Роман Назимов

Брат и сестра жили вместе с матерью в районе Хуай-Яй к югу от Паттайи. Ранним утром 26 июля они выехали из дома на чёрно-сером Honda ADV 150 и перестали выходить на связь.

Ориентировка на пропавших в Таиланде Диану и Романа, распространённая во время поисков. Фото © Khaosod English

Перед исчезновением россияне сообщили матери, что за ними, вероятно, кто-то следит. Камеры наблюдения в последний раз зафиксировали их возле путепровода на автомагистрали На-Джомтьен — Мап-Та-Пхут: рядом с ними появился неизвестный мужчина, а следом подъехал ещё один мотоциклист. Сигналы телефонов Дианы и Романа пропали незадолго до пяти часов утра в районе между лесопарком и горой Кхао Чи Чан.

Мать заявила об исчезновении детей в полицию 28 июля. На следующий день местные жители рассказали правоохранителям о нескольких мужчинах с инструментами для земляных работ возле заброшенного кладбища в Хуай-Яй.

Там полиция обнаружила арендованный мотоцикл россиян. Его разобрали на части и закопали в разных ямах, а регистрационный номер повредили. Местность начали прочёсывать полицейские, спасатели, волонтёры и кинологи.

Где произошло убийство россиян в Таиланде: карта ключевых точек в районе Паттайи и Хуай-Яй. ИИ-графика: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В чём признались задержанные

Главных подозреваемых — 43-летнего Тхану по прозвищу Понг и 39-летнего Тхонгчая по прозвищу Тхонг — задержали 31 июля в провинции Сакэу. По данным Khaosod English, мужчины пытались скрыться и, предположительно, направлялись к границе.

Как утверждает полиция, подозреваемые заявили на допросе, что намеревались похитить мотоцикл, но Диана и Роман оказали сопротивление. Согласно основной версии, Романа застрелили, а Диану избили, в результате чего она погибла.

Полицейские сопровождают одного из подозреваемых в убийстве Дианы и Романа Назимовых к месту проведения следственных действий. Фото © MGR Online

Затем тела якобы вывезли в район Кхао Чи Чан и закопали. Сам мотоцикл разобрали и спрятали отдельно, после чего подозреваемые покинули провинцию Чонбури. Задержанных доставили обратно, чтобы они показали предполагаемое место захоронения.

В ранних пересказах показаний некоторые детали различаются: один из задержанных утверждал, что его сообщник стрелял в обоих россиян. Окончательную картину должны установить после обнаружения тел, судебно-медицинской экспертизы и проверки показаний на месте.

Ещё двоих мужчин задерживали по подозрению в помощи Понгу и Тхонгу. Полиция считает, что они могли содействовать бегству подозреваемых и сокрытию мотоцикла, однако непосредственно к убийству их пока не привязывали.

Разобранный мотоцикл, на котором перед исчезновением передвигались Диана и Роман Назимовы, полиция обнаружила закопанным в районе Хуай-Яй. Фото © Khaosod Thai

Стал ли Таиланд опаснее для туристов

Одно жестокое преступление само по себе не доказывает, что в стране началась волна убийств иностранцев. Тем более Диана и Роман не были обычными пакетными туристами: они жили с матерью под Паттайей и передвигались по окрестностям самостоятельно, в том числе глубокой ночью.

В актуальных рекомендациях британского МИД говорится, что вооружённые и другие насильственные преступления в Таиланде редко затрагивают туристов. При этом иностранцам советуют не ходить в одиночку по незнакомым и безлюдным местам ночью. Отдельно отмечается риск нападений возле баров, вечеринок и других зон ночной жизни.

Таким образом, правильнее говорить не о превращении всего Таиланда в криминальную зону, а о повышенном ситуационном риске. Он возрастает поздно вечером, в удалённых районах, при случайных знакомствах, конфликтах в барах, поездках с нелегальными перевозчиками и самостоятельном передвижении на мотоциклах.

Преступность в Таиланде и главные риски для туристов. ИИ-инфографика: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) по данным Управления по вопросам юстиции Таиланда, ВОЗ и британского МИД

Растёт ли преступность в Таиланде

Общенациональное исследование виктимизации, подготовленное Управлением по вопросам юстиции Таиланда, действительно показывает рост числа зарегистрированных участниками преступных эпизодов. Оценочная вероятность стать жертвой выросла с 9,53% в 2022 году до 11,8% в 2023-м и 14,87% в 2024-м. В последнем исследовании участвовали 5627 человек, которые сообщили о 837 происшествиях.

Однако эти цифры нельзя напрямую превращать в заголовок «Таиланд стал в полтора раза опаснее». Во-первых, исследование охватывает население страны, а не иностранных туристов. Во-вторых, в 2024 году авторы изменили классификацию и отдельно учли угрозы, травлю и происшествия по неосторожности.

Главным источником роста оказались не уличные нападения, а мошенничество и обман. Доля таких эпизодов поднялась с 3,05% в 2022 году до 7,39% в 2024-м. В то же время показатель преступлений против имущества снизился с 1,9% до 1,17% за последний год наблюдений.

Категория преступлений против жизни и здоровья тоже выросла — с 1,41% в 2023 году до 2,13% в 2024-м. Авторы исследования отдельно указали на увеличение числа убийств и покушений, однако речь снова идёт обо всём населении Таиланда, а не о целенаправленных нападениях на иностранцев.

Почему точной статистики по туристам нет

Отдельной прозрачной и регулярно обновляемой статистики, которая показывала бы динамику убийств, ограблений и нападений именно на иностранных туристов, в открытом доступе недостаточно.

OECD обращает внимание, что полицейская статистика Таиланда учитывает прежде всего происшествия, о которых сообщили властям. Мошенничество, сексуальное насилие, домашние преступления и некоторые другие категории заметно недооцениваются из-за нежелания жертв обращаться в полицию. Поэтому для оценки реального уровня преступности приходится совмещать полицейские данные с опросами населения.

Из этого следует важный вывод: доказательства роста общей виктимизации есть, но подтвердить отдельную «волну насилия против туристов» имеющиеся данные не позволяют. Громкие происшествия в Паттайе и на Пхукете становятся заметнее благодаря соцсетям и международным СМИ, однако количество публикаций не равно уровню риска на одного путешественника.

Что в Таиланде опаснее криминала

Для обычного путешественника более массовой и предсказуемой угрозой остаются дороги. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году в Таиланде в ДТП погибли 18 218 человек — около 50 ежедневно. Мотоциклисты составили 83,8% погибших, а смертность на дорогах достигла 25,4 человека на 100 тысяч населения — одного из самых высоких показателей в Азии.

Это не связано непосредственно с убийством Дианы и Романа, однако важно для общей оценки безопасности. Турист с гораздо большей вероятностью столкнётся с аварией на байке, мошенничеством при аренде, кражей или конфликтом возле ночного заведения, чем со случайным вооружённым нападением.

Насколько безопасно сейчас ехать в Таиланд

Оснований считать весь Таиланд опасным для отдыха после убийства россиян нет. Но и представление о курортах как о полностью беззаботной территории уже не соответствует реальности.

Общая статистика виктимизации в стране растёт, причём особенно быстро увеличивается число мошенничеств. Насильственные преступления тоже не исчезли, однако официальные рекомендации по-прежнему характеризуют нападения на туристов как редкие и связывают большинство рисковых ситуаций с ночной жизнью, алкоголем и безлюдными районами.

История Дианы Назимовой и Романа Назимова выглядит не свидетельством тотального криминального обвала, а крайне жестоким эпизодом, в котором сошлись сразу несколько факторов риска: предрассветное время, удалённая местность, мотоцикл и люди, предположительно готовые убить ради его похищения.