Тайская полиция задержала лидера банды Понга после исчезновения российских детей

В Таиланде задержан предполагаемый лидер преступной группы, которого связывают с исчезновением брата и сестры из России. По данным местных правоохранительных органов, мужчина ранее уже был судим за похищение детей и незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили Thai PBS, Thairath и другие местные СМИ.

По данным следствия, 22-летняя девушка и её 17-летний брат пропали утром 26 июля в провинции Чонбури, выехав из дома на арендованном мотоцикле. Позже транспортное средство обнаружили разобранным и закопанным в лесу неподалеку от старого кладбища. Камеры наблюдения также зафиксировали, что некоторое время за россиянами следовал неизвестный мужчина на другом мотоцикле.

Главными фигурантами расследования стали Тхану Киттхонг по прозвищу Понг и Тхонгчай Сринил по прозвищу Тхонг. Ещё двоих человек задержали по подозрению в помощи предполагаемым преступникам и сокрытии следов. По данным местных СМИ, Понг ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления с применением оружия, похищение ребёнка и покушение на убийство. Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием полиции, спасателей и добровольцев, местонахождение брата и сестры до сих пор остаётся неизвестным.

Ранее Life.ru сообщал, что брат и сестра из России исчезли в курортной Паттайе после поездки на арендованном мотобайке. Незадолго до этого Диана отправила родственнице сообщение с пометкой «URGENT!» и призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит.