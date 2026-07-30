Двух тайцев задержали по делу об исчезновении брата и сестры из России

В Таиланде задержали двух местных жителей по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени. Их подозревают в том, что они помогли главным подозреваемым скрыться и спрятать улики. Об этом пишет SHOT.

Сейчас полиция допрашивает мужчин по имени Панг и Сыа Хой. Их задержала туристическая полиция. По версии следствия, они закопали мопед, на котором в последний раз видели 17-летнего Романа и 22-летнюю Диану, а также помогли сбежать двум основным подозреваемым — Понгу и Тхонгу. Задержанные свою вину отрицают.

Накануне мопед нашли. Он был сильно повреждён, разобран на части и закопан в землю. Номер байка совпадает — 6379.

Напомним, что разобранный мотоцикл обнаружили в лесистой местности возле Паттайи. Части транспорта были спрятаны под землёй, а номерной знак полностью совпал с данными байка пропавших. Поиски молодых людей продолжают местная полиция, волонтёры и русскоязычная диаспора.