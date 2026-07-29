Спецназ окружил дом подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде

Тайский спецназ проводит операцию у дома мужчины, которого подозревают в похищении брата и сестры из Тюмени. Здание окружили силовики, передаёт The Pattaya news.

Предполагаемым злоумышленником называют местного жителя Тхану по прозвищу Понг. По данным канала, ранее его неоднократно судили за незаконное хранение оружия и похищение человека.

На подозреваемого полиции указали соседи. В последние дни они заметили странности в его поведении и сообщили об этом правоохранителям.

Неподалёку от жилища обнаружили мотоцикл, на котором передвигались 22-летняя Диана и её 17-летний брат. Байк разобрали на части и закопали в землю. Регистрационный номер подтвердил, что транспорт принадлежал пропавшим россиянам.

Молодые люди исчезли в Паттайе 26 июля. Они выехали из дома ранним утром, после чего перестали выходить на связь.

Накануне Диана рассказала близким, что смартфон обнаружил неизвестный трекер, который мог использоваться для слежки. Камеры позднее зафиксировали брата и сестру рядом с другим мотоциклом, после чего их след потерялся.

Силовики действуют осторожно из-за криминального прошлого подозреваемого и возможного наличия у него оружия. Местонахождение россиян пока неизвестно.

Разобранный мотоцикл нашли в лесистой местности возле Паттайи. Части транспорта были спрятаны под землёй, а номерной знак полностью совпал с данными байка пропавших. Поиски молодых людей продолжают местная полиция, волонтёры и русскоязычная диаспора.