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28 июля, 12:38

В деле пропавших в Таиланде россиян появилась новая запись с камер наблюдения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ISEN STOCKER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ISEN STOCKER

В расследовании исчезновения 22-летней Дианы и её 17-летнего брата в Таиланде появилась новая зацепка. Молодые люди пропали 26 июля — выехали на мотоцикле из дома рано утром и исчезли. Теперь нашлась запись с камер наблюдения: около часа ночи брата и сестру заметили на трассе 7 в компании двух неизвестных мужчин.

Местные жители говорят, что по этой дороге часто вывозят людей, похищенных для работы в мошеннических кол-центрах в Камбодже и Мьянме, где их используют как рабов для онлайн-обмана. К поискам пропавших подключились несколько сотен русскоязычных волонтёров, пишет kp.ru.

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Ранее Life.ru писал, что в таиландском курортном городе Паттайя пропали брат и сестра после странного выезда на мотобайке. Перед исчезновением девушка успела отправить родственнице сообщение с пометкой «URGENT!» и пожаловалась, что ей кажется, будто за ней следят.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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