В деле пропавших в Таиланде россиян появилась новая запись с камер наблюдения

В расследовании исчезновения 22-летней Дианы и её 17-летнего брата в Таиланде появилась новая зацепка. Молодые люди пропали 26 июля — выехали на мотоцикле из дома рано утром и исчезли. Теперь нашлась запись с камер наблюдения: около часа ночи брата и сестру заметили на трассе 7 в компании двух неизвестных мужчин.

Местные жители говорят, что по этой дороге часто вывозят людей, похищенных для работы в мошеннических кол-центрах в Камбодже и Мьянме, где их используют как рабов для онлайн-обмана. К поискам пропавших подключились несколько сотен русскоязычных волонтёров, пишет kp.ru.

Ранее Life.ru писал, что в таиландском курортном городе Паттайя пропали брат и сестра после странного выезда на мотобайке. Перед исчезновением девушка успела отправить родственнице сообщение с пометкой «URGENT!» и пожаловалась, что ей кажется, будто за ней следят.