Туристку нашли на дне бассейна после вечеринки на Пхукете

На тайском острове Пхукет 22-летнюю туристку из Уганды обнаружили без признаков жизни на дне бассейна частной виллы после ночной вечеринки. Полиция начала проверку обстоятельств случившегося. Об этом сообщило издание Khaosod English.

Трагедия произошла 23 июля в районе Камала. В экстренные службы поступил звонок о девушке, которую нашли в воде лицом вниз. Погибшей оказалась Клэр Набиманье из Уганды. По предварительным данным, перед происшествием она познакомилась с туристом из Индии в одном из развлекательных заведений на Бангла-Роуд.

Мужчина рассказал правоохранителям, что они вместе употребляли алкоголь, после чего отправились на виллу. Уже около 04:00 пара решила искупаться в бассейне. По словам индийца, девушка плохо умела плавать. При этом глубина водоёма достигала примерно двух метров, а дно имело наклонную поверхность.

Когда Набиманье начала погружаться под воду, её спутник попытался помочь, однако спасти её не удалось. После этого он выбрался из бассейна и вызвал экстренные службы. Прибывшие полицейские не нашли следов борьбы или взлома на территории виллы. Несмотря на это, мужчину доставили на допрос, а также обязали пройти проверку на наличие наркотических веществ.

Тело туристки направили в больницу для проведения вскрытия. Полиция взаимодействует с посольством Уганды, чтобы уведомить родственников и решить вопрос с возвращением останков на родину.

Ранее на Пхукете произошёл ещё один трагический случай с туристкой во время отдыха на вилле. 45-летняя гражданка Австралии скончалась после купания в бассейне арендованного дома в районе Паклок. Женщина приехала в Таиланд вместе с супругом и родственниками.