Туристка из Австралии утонула в бассейне виллы на Пхукете

Туристка из Австралии умерла после купания в бассейне арендованной виллы на Пхукете. Инцидент произошёл 21 июля в районе Паклок. Об этом пишет The Phuket News.

45-летняя женщина приехала в Таиланд вместе с мужем и другими родственниками. Семья арендовала виллу с 20 по 25 июля и планировала провести на острове пять дней. Во время купания один из родственников заметил, что туристка перестала подавать признаки жизни и начала тонуть. Близкие вытащили её из воды и приступили к сердечно-лёгочной реанимации. Они также вызвали экстренные службы.

Медики доставили женщину в ближайшую больницу и продолжили реанимацию. Восстановить дыхание и сердцебиение не удалось. Врачи констатировали смерть пациентки. Специалисты направили тело на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна установить точную причину смерти.

Ранее российский рэпер Гуф попал в одну из больниц Таиланда. Исполнитель опубликовал в соцсетях фотографию из палаты, но не раскрыл причину госпитализации. На снимке музыкант лежал на койке без видимых признаков тяжёлого состояния. Представители артиста и его родственники не комментировали его самочувствие и обстоятельства обращения к врачам.