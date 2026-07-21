Диарея, тошнота и судороги: У москвича остановилось сердце после острых рёбрышек

У московского туриста в Таиланде произошла остановка сердца после употребления уличной еды. Данную информацию передал Telegram-канал Mash.

Российский турист попал в реанимацию в Таиланде после уличной еды. Видео © Telegram / Mash

Мужчина по имени Дмитрий съел острые рёбра на гриле, купленные у уличного торговца на Walking street. Вскоре после трапезы у него начались диарея, тошнота и судороги. Несколько дней он пытался справиться с недомоганием таблетками из домашней аптечки, однако улучшений не наступило. Тогда супруги отправились в реанимацию Thai International Hospital, куда с трудом удалось попасть, несмотря на наличие премиум-страховки.

В больнице состояние пациента резко ухудшилось: сердце остановилось, и тайские врачи проводили реанимацию в течение целого часа. После этого Дмитрий долгое время находился на искусственной вентиляции лёгких. Сейчас он пришёл в сознание и дышит самостоятельно, но его когнитивные способности соответствуют детскому уровню: речь сохранена, однако краткосрочная память отсутствует. МРТ показало, что структура мозга не повреждена, поэтому предстоит длительный восстановительный период.

Вернуться на родину турист сможет только в сопровождении медицинского персонала. Страховая компания в настоящее время согласовывает вопросы транспортировки. В Москве Дмитрий работал в сфере независимой экспертизы по чрезвычайным происшествиям, и его дальнейшая профессиональная деятельность теперь остаётся под вопросом.

Ранее сообщалось, что на Бали скончалась россиянка после отравления алкоголем. Женщина прилетела на курорт 31 мая и в первый же вечер решила попробовать местное вино, широко распространённое на острове. Ночью ей внезапно стало плохо, начались судороги и тошнота, после чего она потеряла сознание. Врачи диагностировали тяжёлое отравление метанолом. Позднее родственникам были переданы результаты компьютерной томографии, зафиксировавшие смерть головного мозга.