22 дня в коме: на Бали скончалась россиянка после отравления местным вином

Как сообщалось ранее, женщина прилетела на курорт 31 мая и в первый же вечер решила попробовать местное вино, которое на острове продают буквально на каждом углу. Ночью ей внезапно стало плохо: начались судороги, тошнота, после чего она потеряла сознание. Врачи поставили диагноз — тяжёлое отравление метанолом. Несмотря на все усилия медиков, два независимых обследования констатировали гибель мозга из-за полного отсутствия кровоснабжения. Последние две недели родные пытались организовать санитарный рейс в Россию, но безуспешно. Лечение обошлось более чем в 2 миллиона рублей. Теперь семье предстоит оплатить транспортировку тела на родину — это ещё 400–700 тысяч, поэтому объявлен сбор.