Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 19:19

22 дня в коме: на Бали скончалась россиянка после отравления местным вином

На Бали умерла российская туристка, отравившаяся метанолом

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Россиянка Анна, отравившаяся метанолом на Бали, скончалась после 22 дней комы. Об этом пишет SHOT.

1 июня россиянка выпила местное вино, которое продаётся в магазинах острова. Через несколько часов её состояние резко ухудшилось.

Медики диагностировали у 50-летней женщины отравление метанолом. После этого пациентку госпитализировали.

Позже родственники получили результаты компьютерной томографии. Обследование подтвердило смерть мозга.

После обсуждения ситуации с лечащими специалистами близкие подписали отказ от реанимационных мероприятий в случае клинической смерти.

Россиянке диагностировали смерть мозга после отравления вином на Бали
Россиянке диагностировали смерть мозга после отравления вином на Бали

Как сообщалось ранее, женщина прилетела на курорт 31 мая и в первый же вечер решила попробовать местное вино, которое на острове продают буквально на каждом углу. Ночью ей внезапно стало плохо: начались судороги, тошнота, после чего она потеряла сознание. Врачи поставили диагноз — тяжёлое отравление метанолом. Несмотря на все усилия медиков, два независимых обследования констатировали гибель мозга из-за полного отсутствия кровоснабжения. Последние две недели родные пытались организовать санитарный рейс в Россию, но безуспешно. Лечение обошлось более чем в 2 миллиона рублей. Теперь семье предстоит оплатить транспортировку тела на родину — это ещё 400–700 тысяч, поэтому объявлен сбор.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar