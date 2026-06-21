Родные россиянки с умершим мозгом на Бали подписали отказ от реанимации

Родственники 50-летней россиянки Анны, которая отравилась метанолом на Бали, подписали официальный отказ от реанимационных мероприятий в случае клинической смерти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне близкие женщины получили результаты компьютерной томографии, которые подтвердили самый тяжёлый диагноз — смерть мозга. После консультаций с врачами семья приняла решение отказаться от реанимации: если состояние Анны резко ухудшится, медики не будут проводить мероприятия по восстановлению жизненных функций. Также отменён приём антибиотиков. При этом родные пока не соглашаются отключать пациентку от аппарата искусственной вентиляции лёгких — несмотря на то, что юридически это возможно после заключения консилиума.

Врачи пояснили, что после официального подтверждения смерти мозга шансов на восстановление нет. Организм может поддерживаться аппаратами, но человек фактически считается умершим. Женщина остаётся подключённой к оборудованию под наблюдением медиков.

Напомним, пятидесятилетняя россиянка Анна из Сочи вторую неделю в коме на Бали после отравления некачественным алкоголем. Она купила вино в придорожном кафе 1 июня, выпила несколько бокалов, после чего началась рвота, светобоязнь, судороги и потеря сознания. Врачи диагностировали метаболический ацидоз с интоксикацией метанолом, подключили к ИВЛ. Лечение стоит $1,5 тыс. в день, друзья собрали 1 млн руб. из необходимых 2 млн, мать продаёт участок в Сочи.